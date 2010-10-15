به گزارش خبرنگار مهر، وولف در این اثر که یکی از پیچیدهترین آثار وی محسوب میشود برای اولینبار الگوی زمان را در قالب رمانی بلند برهم زد و با جسارت طرح داستان را به یک روز واحد، یک منطقه (شهر لندن) و یک شخصیت واحد در مرکز داستان محدود کرد.
کیهان در مقدمه کتاب راجع به شیوه نگارش نویسنده توضیح داده است: وولف که از شیوههای سنتی رماننویسی انتقاد میکرد از ابتدا در پی کشف شیوههایی نو برای بیان واقعیتهای ذهنی و حالات درونی انسان بود. البته او در این راه از دیگران بسیار آموخت به خصوص از معاصرانش، از پروست، جویس و ریچاردسون و نیز استادان دورههای گذشته که در آثارشان کیفیتی جدید مییافت یعنی تاکید بر دنیای درون.
رمان "خانم دالاوی" اینگونه آغاز میشود: خانم دالاوی گفت گلها را خودش میخرد. برای اینکه لوسی ترتیب بقیه کارها را میداد. درها را از چارچوبها بیرون میآوردند؛ قرار بود که کارگرها رامپلبری بیایند. کلاریسا دالاوی فکر کرد از این گذشته عجب صبحی است؛ آنقدر تر و تازه است که انگار آن را در ساحل برای بچهها نقاشی کردهاند.
چاپ اول این کتاب با ترجمه کیهان در سال 1386 به بازار کتاب آمد. این اثر پیش از آن نیز در سال 1362 توسط پرویز داریوش با نام "خانم دالووی"به فارسی ترجمه و توسط انتشارات رواق و زمان نو منتشر شده بود.
چاپ سوم کتاب "خانم دالاوی" با شمارگان 2000 نسخه در 240 صفحه و به قیمت 4500 تومان به چاپ رسیده است.
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