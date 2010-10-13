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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۲

ساعتی قبل؛

زلزله شهرستان دورود لرستان را لرزاند

زلزله شهرستان دورود لرستان را لرزاند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: ساعتی پیش زلزله، شهرستان دورود در استان لرستان را تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیرکل ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: این زلزله ساعت 18 و 37 دقیقه و 46 ثانیه رخ داده است.

رضا آریایی ادامه داد: زلزله یاد شده با شدت 3.9 ریشتر بوده و کانون آن شهرستان دورود بوده است.

وی در مورد وضعیت خسارات ناشی از این زلزله، خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ گزارشی از خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده است.

بنابراین گزارش با توجه به زلزله خیز بودن شهرستان دورود زلزله رخ داده موجب ترس شهروندان دورودی و حضور آنها در سطح خیابانها و کوچه های این شهر شده است.

کد مطلب 1170551

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