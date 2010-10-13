خدمات رسانی ویژه اتوبوسرانی تهران به تماشاچیان شهرآورد پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه، اتوبوسهای این شرکت در محلهای تعیین شده استقرار می یابند تا پس از پایان مسابقه تماشاگران را به مقاصدشان انتقال دهند.



بر همین اساس این اتوبوسها در 6 مسیر اصلی به شرح ذیل مستقر می شوند:



مسیر شماره یک : جاده مخصوص کرج - تهرانسر- جاده قدیم کرج- میدان فتح- میدان شمشیری- میدان رازی- میدان راه آهن.

مسیر شماره دو: جاده مخصوص کرج- جاده قدیم کرج- میدان شیر پاستوریزه- میدان شمشیری.

مسیر شماره سه: اتوبان کرج- اکباتان- جاده مخصوص کرج- میدان آزادی- میدان انقلاب اسلامی.

مسیر شماره چهار: جاده مخصوص کرج- میدان آزادی- خیابان آزادی- میدان انقلاب اسلامی – میدان راه آهن- میدان شهرری.

مسیر شماره پنج: بلوار شرقی استادیوم آزادی- بزرگراه حکیم – میدان رسالت.

مسیر شماره 6: اتوبان کرج- بزرگراه شیخ فضل الله نوری- بزرگراه یادگار امام – خیابان آزادی- میدان انقلاب اسلامی- میدان امام حسین (ع) - دپوی شرق.



