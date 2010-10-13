نمایشگاه های کتاب باید بر اساس نیاز مناطق برپا شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نادر قاضی پور ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی به خبرنگاران افزود: ارومیه شهری به دلیل وجود اقلیت های مذهبی متعدد از غنای فرهنگی بالایی برخوردار است این موضوع باید در نمایشگاه های کتاب مورد توجه قرار بگیرد، تا همه مردم از آن بهره لازم را ببرند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در زندگی روزمره، اظهار داشت: کتاب تنها عامل رشد انسان در جامعه امروزی بوده که انسان با مطالعه و عبرت آموزی از زندگی گذشتگان قدم های بلندی در راستای به روز شدن و خروج از روزمرگی برمی دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهار داشت: تمامی برنامه های علمی، پیش بینی های آینده و همچنین تمام امکانات موجود در دنیای رایانه و اینترنت از روی کاغذ و کتاب پیاده شده اند که این امر لزوم توجه ویژه به کتاب را دو چندان می کند.

قاضی پور کتاب را ماندگار و قابل انتقال به نسل های آینده دانست و خاطر نشان کرد: با فرهنگ سازی مناسب می توان کتاب را بهترین هدیه کرد چرا که کتاب تمام شدنی نبوده و قابل انتقال به نسل های آینده است.

وی برپایی نمایشگاه در شهرهای دیگر استان را بسیار موثر عنوان کرد و گفت: برپایی نمایشگاه های کتاب در شهرها و مناطق دیگر ضمن پیشرفت و اعتلای فرهنگ عمومی، موجب سهولت دسترسی علاقه مندان به کتاب مورد نیازشان می شود.