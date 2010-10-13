استرالیا بر همکاری با ایران در موضوع افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ریک اسمیت نماینده ویژه استرالیا در امور افغانستان و پاکستان از تاریخ 19 لغایت 20 مهرماه به تهران سفر کرد.

وی در مدت اقامت در تهران با برخی مقامات ایران از جمله معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، معاون بین الملل شورای عالی امنیت ملی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر دیدار و گفتگو کرد.

هدف از سفر نماینده ویژه استرالیا به تهران، گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسئله افغانستان و اطلاع از مواضع و نظرات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بود.

طرف استرالیایی شرایط افغانستان را پیچیده و دشوار توصیف و با توجه به تهدیدات مشترک از ناحیه افغانستان برای امنیت و ثبات کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه ای، همکاری جدی همه طرفها و استفاده از ظرفیت منطقه ای برای حل و فصل مشکل افغانستان را مورد تاکید قرار داد.

طرف استرالیایی همچنین آمادگی کشورهای فعال در صحنه افغانستان را برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در موضع افغانستان اعلام و بر شرکت نماینده وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس آتی نمایندگان ویژه افغانستان در رم تاکید کرد.

طرفهای ایرانی نیز ضمن طرح دیدگاهها و نقطه نظرات ایران درخصوص موضوعات مختلف افغانستان از جمله مشکلات ناشی از حضور بیش از 3 میلیون اتباع افغانی در ایران، قاچاق مواد مخدر از افغانستان و همچنین راهکار منطقه ای حل و فصل مشکل افغانستان را که جمهوری اسلامی ایران مبتکر آن است برای طرف استرالیایی تشریح کردند.