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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۳۰

استرالیا بر همکاری با ایران در موضوع افغانستان تاکید کرد

استرالیا بر همکاری با ایران در موضوع افغانستان تاکید کرد

نماینده ویژه استرالیا در امور افغانستان آمادگی کشورهای فعال در صحنه افغانستان برای همکاری با ایران در موضوع افغانستان را اعلام و بر شرکت ایران در اجلاس آتی نمایندگان ویژه افغانستان در رم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریک اسمیت نماینده ویژه استرالیا در امور افغانستان و پاکستان از تاریخ 19 لغایت 20 مهرماه به تهران سفر کرد.

وی در مدت اقامت در تهران با برخی مقامات ایران از جمله معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، معاون بین الملل شورای عالی امنیت ملی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر دیدار و گفتگو کرد.

هدف از سفر نماینده ویژه استرالیا به تهران، گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسئله افغانستان و اطلاع از مواضع و نظرات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بود.

طرف استرالیایی شرایط افغانستان را پیچیده و دشوار توصیف و با توجه به تهدیدات مشترک از ناحیه افغانستان برای امنیت و ثبات کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه ای، همکاری جدی همه طرفها و استفاده از ظرفیت منطقه ای برای حل و فصل مشکل افغانستان را مورد تاکید قرار داد.

طرف استرالیایی همچنین آمادگی کشورهای فعال در صحنه افغانستان را برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در موضع افغانستان اعلام و بر شرکت نماینده وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس آتی نمایندگان ویژه افغانستان در رم تاکید کرد.

طرفهای ایرانی نیز ضمن طرح دیدگاهها و نقطه نظرات ایران درخصوص موضوعات مختلف افغانستان از جمله مشکلات ناشی از حضور بیش از 3 میلیون اتباع افغانی در ایران، قاچاق مواد مخدر از افغانستان و همچنین راهکار منطقه ای حل و فصل مشکل افغانستان را که جمهوری اسلامی ایران مبتکر آن است برای طرف استرالیایی تشریح کردند.

کد مطلب 1170576

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