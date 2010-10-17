کمبود مراکز فرهنگی شهرستانهای استان تهران محسوس است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت یکی از عوامل مهم بروز ناهنجاریها، فساد و فحشا را فقر فرهنگی دانست و افزود: دولت دهم با توجه به این مهم و اختصاص 125 میلیارد تومان در سال به بخش فرهنگی با هدف رفع موانع موجود اقدام به برنامه ریزی کاملتر و جامع تری کرده است.

وی نیاز مردم به مکانهای فرهنگی را حقیقتی انکارناپذیر دانست و تأکید کرد: امروزه مسئولان نظام برآمده از مردم هستند، مردمی که خصیصه ای اسلامی، انقلابی و نگاهی متدینانه دارند و مکانهای فرهنگی نیز باید با این نگاه ویژه احداث شود.

تاثیر تکمیل پروژه های نیمه کاره در دستیابی به اهداف فرهنگی

این مسئول افزود: تسریع در تکمیل پروژه های مصوب دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری از جمله احداث بیمارستان شهدای پاکدشت و مجموعه ورزشی پنج هزار نفری شهدای مرصاد در دستیابی به اهداف عالیه فرهنگی مثمرثمر خواهد بود.

وی یادآور شد: گشایش بزرگراه شهید بابایی به پاکدشت عاملی در جهت بهبود اوضاع ترافیکی، کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از حوادث است که می تواند بیشترین کمک را به مردم استان تهران داشته باشد.

نماینده پاکدشت افزود: نمی توان مردم را در یک قفس نگه داشت بلکه باید در جهت رضایت بیشتر آنها تلاش کرد.

مترو پاکدشت در انتظار تصویب شورای عالی ترافیک کشور

وی خاطرنشان کرد: مترو، پروژه بسیار مهمی است که امید است با تلاش هرچه سریعتر شورایعالی ترافیک کشور به تصویب برسد و مشکلات ایاب و ذهاب مردم را حل کند زیرا این منطقه نیاز مبرمی به مترو دارد.

این مسئول ادامه داد: به منظور رفاه شهروندان سه هزار ون توسط نیروی انتظامی شماره گذاری و تحویل وزارت کشور خواهد شد که از این تعداد 60 دستگاه به پاکدشت اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: در این راستا نامه نگاریها و مکاتباتی صورت گرفته که در آینده ای نزدیک با واگذاری ونها به شهرستان، شاهد حمل و نقلی روانتر خواهیم بود.

ضرورت تقویت زیرساختهای جاده ای پاکدشت

بشیری افزود: احداث کمربندی 32 کیلومتری که در حال انجام عملیات عمرانی است، برطرف شدن موانع آغاز عملیات اجرایی اتصال بزرگراه شهید بابایی به پاکدشت، اتصال این منطقه به مترو تهران و مواردی از این قببل می تواند آسایش و رفاه را برای مردم شهرستان به ارمغان بیاورد.

نماینده پاکدشت تأکید کرد: به طور حتم، توسعه هر شهرستانی به زیرساختهایی نیاز دارد که تقویت زیرساختهای جاده ای، یکی از آنهاست.