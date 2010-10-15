مسئولان دولتی حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به ایران بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، یک هواپیمای مسافربری ایران که مسئولان فرهنگی اعزام شده به نمایشگاه کتاب فرانکفورت جمعی از 215 مسافر آن را تشکیل میدادند به هنگام بازگشت به ایران دچار سانحه شد.
این هواپیما ایرباس 600 و پرواز شماره 720 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بود که روز چهارشنبه قصد عزیمت از فرانکفورت به تهران را داشت که پس از سوختگیری در فرودگاه وین اتریش و به هنگام برخاستن از باند این فرودگاه دچار سانحه و مجبور به توقف ناگهانی شد.
تلاش خبرنگار مهر برای کسب خبر درباره این سانحه هوایی از مسئولان فرهنگی اعزام شده به نمایشگاه کتاب فرانکفورت (محمد اللهیاری فومنی، حمیدرضا قبادی و احسانالله حجتی) بینتیجه ماند.
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