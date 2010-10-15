خضوعی ابیانه مدیر فیلمبرداری "اینجا بدون من" شد

سعید سعدی تهیه کننده "اینجا بدون من" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تا کنون حضور سعید ملکان طراح چهره پردازی، حسین بشاش صدابردار و علی ملاقلی پور دستیار کارگردان و برنامه ریز در این پروژه قطعی شده است. با برنامه ریزیهای انجام شده فیلمبرداری اواخر آبان ماه در تهران آغاز می شود.

بازنویسی فیلمنامه "اینجا بدون من" توسط بهرام توکلی و حسین کیانی انجام شده است. این فیلم در ژانر اجتماعی است و تمام فیلمبرداری آن در تهران انجام می‌شود. "اینجا بدون من" شباهتی با کارهای قبلی توکلی ندارد. در این فیلم چهار بازیگر اصلی حضور دارند که قطعا از بازیگران سینما خواهند بود که ریشه تئاتری دارند.

توکلی فیلم "پرسه در مه" را در نوبت اکران دارد. این فیلم داستان شخصیتی به نام امین دانشجوی رشته موسیقی است که توان خود را برای ساخت قطعه موسیقی بزرگ زندگی خویش گذاشته است. او در این راه از راهنماییهای استاد خود بی‌نصیب نیست و صبوری و تحمل همسر وی، رویا مدد دیگری برای او است. شهاب حسینی، لیلا حاتمی، مسعود رایگان، احمد ساعتچیان، سامرند معروفی و...در این فیلم بازی کردند.

بهرام توکلی فیلم سینمایی "پابرهنه در بهشت" را در کارنامه دارد.