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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۹

"ناسپاس" وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود

"ناسپاس" وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود

فیلم "ناسپاس" ساخته حسن هدایت به زودی توسط موسسه ویدئو رسانه "سینما هفت" وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به صورت سی دی و دی وی دی اوایل آبان ماه وارد شبکه نمایش خانگی می شود. در کنار نسخه به نمایش در آمده " ناسپاس" بر پرده سینماها، یک سی دی حاوی پشت صحنه و گفتگو با عوامل و بازیگران به بازار می‌آید.

"ناسپاس" مضمونی مذهبی ـ تاریخی دارد و داستان عامیل وآشل دو پسرعمو است که می‌خواهند با آنائل ازدواج کنند. وقوع یک رخداد غیر منتظره آرامش و آسایش قبایل و طوایف قوم یهود را بر هم می‌زند.

پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، نیما شاهرخشاهی، لیندا کیانی، محمدعلی ساربان، مجید عبدالعظمی، مجید واشقانی، خسرو دستگیر، بابک والی، زویا خلیل آذر، علی فرود، مونا بیگی، سیروس صابر و لاله کریمی بازیگران "ناسپاس"هستند.

این موسسه همچنین به زودی فیلم "شاعر زباله‌ها" ساخته محمد احمدی را نیز وارد شبکه نمایش خانگی خواهد کرد.

کد مطلب 1170696

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