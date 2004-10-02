براي ايجاد شبكه داده ها و اطلاعات اقيانوسي در حوزه اقيانوس هند 5/1 ميليون دلار بودجه لازم است // براي تحقيقات دريايي در جنوب و شمال كشور، به كشتي تحقيقاتي مجهز مي شويم

دكتر ناصر حاجي زاده ذاكر در جمع خبرنگاران گفت: مسئله مديريت داده و اطلاعات اقيانوس شناسي و تبادل آنها يك مسئله بسيار مهم و اساسي در رابطه با مطالعات مربوط به علوم و فنون دريايي و تحقيقات اقيانوس شناسي است. جامعه اقيانوس شناسي جهاني و كميته بين دول اقيانوس شناسي كه وظيفه مديريت و راهبرد مسائل اساسي اقيانوس شناسي را در سطح جهاني به عهده دارند به مسئله مديريت داده ها و اطلاعات اقيانوس شناسي توجه بسيار ويژه اي داشته اند و در اين زمينه نيز دو تجربه بسيار موفق كسب كرده اند. يكي ايجاد اودين آفريكا كه آبهاي منطقه آفريقا را تحت پوشش قرار داده است و ديگري اودين كارسا كه اطلاعات و داده هاي مربوط به درياي كاراييب و جنوب را جمع آوري مي كند. ايجاد شبكه براي اقيانوس هند نيز توسط جمهوري اسلامي ايران مطرح شد و مورد استقبال سازمان هاي اقيانوس شناسي جهاني قرار گرفته است.
وي افزود: در اين گردهمايي كه با حضور نمايندگان و كارشناسان 14 كشور مختلف اطراف اقيانوس هند ايجاد شده است به بررسي پيشنهاد ايران و نهايي كردن آن پرداخته مي شود.
رئيس مركز اقيانوس شناسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصريح كرد: ايجاد ظرفيت تخصصي و تربيت نيروي متخصصي كه بتواند به اين مسئله بپردازند، فراهم كردن نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم در اين زمينه، ايجاد شبكه علمي بين مراكز علمي داده ها و شرايط تبادل اطلاعات داده ها، ايجاد توليدات علمي با استفاده از داده ها و برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف از اهداف برگزاري اين گردهمايي است.
وي افزود: براي ايجاد شبكه داده ها و اطلاعات اقيانوسي در حوزه اقيانوس هند مركزي 5/1 ميليون دلار بودجه برآورد شده است كه اين مبلغ پس از نهايي شدن و به تصويب رسيدن پروژه انجام مي شود. زماني كه براي انجام اين پروژه در نظر گرفته شده است سه سال است.
دكتر ناصر حاجي زاده ذاكر در پايان به مسئله كشتي سازي در ايران اشاره كرد و افزود: مطالعات در زمينه اقيانوس شناسي و تحقيقات دريايي در كشور بسيار محدود و ناچيز است و بايد حمايت بيشتري از اين گونه مطالعات و تحقيقات شود. مسئله كشتي تحقيقاتي كه بتواند به تحقيقات لازم در آبهاي جنوب و شمال بپردازد در حال بررسي است. با ايجاد و فراهم ساختن استفاده از چنين كشتي در كشور مي توانيم جايگاه مناسبي در جامعه تحقيقاتي دريايي كسب كنيم.
نظر شما