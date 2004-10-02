براي ايجاد شبكه داده ها و اطلاعات اقيانوسي در حوزه اقيانوس هند 5/1 ميليون دلار بودجه لازم است // براي تحقيقات دريايي در جنوب و شمال كشور، به كشتي تحقيقاتي مجهز مي شويم

دكتر ناصر حاجي زاده ذاكر در جمع خبرنگاران گفت: مسئله مديريت داده و اطلاعات اقيانوس شناسي و تبادل آنها يك مسئله بسيار مهم و اساسي در رابطه با مطالعات مربوط به علوم و فنون دريايي و تحقيقات اقيانوس شناسي است. جامعه اقيانوس شناسي جهاني و كميته بين دول اقيانوس شناسي كه وظيفه مديريت و راهبرد مسائل اساسي اقيانوس شناسي را در سطح جهاني به عهده دارند به مسئله مديريت داده ها و اطلاعات اقيانوس شناسي توجه بسيار ويژه اي داشته اند و در اين زمينه نيز دو تجربه بسيار موفق كسب كرده اند. يكي ايجاد اودين آفريكا كه آبهاي منطقه آفريقا را تحت پوشش قرار داده است و ديگري اودين كارسا كه اطلاعات و داده هاي مربوط به درياي كاراييب و جنوب را جمع آوري مي كند. ايجاد شبكه براي اقيانوس هند نيز توسط جمهوري اسلامي ايران مطرح شد و مورد استقبال سازمان هاي اقيانوس شناسي جهاني قرار گرفته است .

وي افزود: در اين گردهمايي كه با حضور نمايندگان و كارشناسان 14 كشور مختلف اطراف اقيانوس هند ايجاد شده است به بررسي پيشنهاد ايران و نهايي كردن آن پرداخته مي شود .

رئيس مركز اقيانوس شناسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصريح كرد: ايجاد ظرفيت تخصصي و تربيت نيروي متخصصي كه بتواند به اين مسئله بپردازند، فراهم كردن نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم در اين زمينه، ايجاد شبكه علمي بين مراكز علمي داده ها و شرايط تبادل اطلاعات داده ها، ايجاد توليدات علمي با استفاده از داده ها و برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف از اهداف برگزاري اين گردهمايي است .

وي افزود: براي ايجاد شبكه داده ها و اطلاعات اقيانوسي در حوزه اقيانوس هند مركزي 5/1 ميليون دلار بودجه برآورد شده است كه اين مبلغ پس از نهايي شدن و به تصويب رسيدن پروژه انجام مي شود. زماني كه براي انجام اين پروژه در نظر گرفته شده است سه سال است .