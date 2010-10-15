اقدام علیه قبرستان مسلمانان در نیویورک منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تام شیمرلینگ وکیل جامعه مسلمانان این شهر کوچک در 210 کیلومتری شمال غرب نیویورک نامهای را از طرف جوزف ارمتی وکیل این شهر دریافت کرد که در آن قید شده بود شهر سیدنی از پیگیری اقدام حقوقی علیه این قبرستان اسلامی صرفنظرکرده است.
در این نامه ارمرتی اظهار داشته است که که با بررسی قوانین ایالتی و محلی درباره دو قبرستان جامعه مسلمان هیچ مورد نقض نشده است و این نامه با این هدف ارسال شده تا به اطلاع برسانیم اقدام حقوقی در این رابطه منتفی شده است.
وکیل شهر کوچک سیدنی در نیویورک امریکا یادآور شده است که این قبرستان اسلامی قانونی محسوب میشود.
هانس هاس سخنگوی جامعه مسلمان نیز اظهار داشتند که این جامعه خواستار عذرخواهی مقامات و صدور بیانیهای درباره قانونی بودن این قبرستان است.
هاس یادآور شد که تعصب ضد اسلامی موجب شده تا هیئت تصمیم گیران این شهر در ماه آگوست به تعطیل کردن این قبرستان رأی دهد. این در حالی است که در اسناد هیئت منطقهبندی این قبرستان اسلامی قانونی است.
وی اظهار داشت که درنظر دارد در جلسه ماهانه هئیت تصمیمگیران شهر شرکت کند و از آنها بپرسد که آیا برای عذرخواهی از مسلمانان و مردم این شهر احساس مسئولیت ندارید؟
به دنبال افزایش موج اسلامهراسی و تبعیض علیه جامعه مسلمان امریکا باورهای نادرست درباره اسلام و مسلمانان افزایش یافته و در نتیجه محدودیتهایی علیه آنها اعمال شده که این محدودیتها چون مخالفت با قبرستان اسلامی، ساخت مدرسه اسلامی و مسجد و مرکز اسلامی در بسیاری از موارد بی پایه و اساس هستند و صرفاً علت آن را جهل درباره آموزه های دین آسمانی اسلام تشکیل داده است.
