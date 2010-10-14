هزار قاچاقچی و توزیع کننده موادمخدر در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته قضایی انتظامی استان یزد، تلاشهای پلیس برای انهدام باندهای قاچاق را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: به دنبال تلاشهای پلیس تاکنون هزار و 46 قاچاقچی و توزیع کننده موادمخدر در استان یزد دستگیر شده اند.

وی همچنین از تلاشهای مستمر و شبانه روزی پلیس نیروی انتظامی برای متلاشی کردن شش باند بزرگ قاچاق در طول سه ماه گذشته در یزد خبر داد.

حیدری خاطرنشان کرد: علاوه بر مبارزه با قاچاقچیان عمده و سوداگران مرگ، باید خرده‌ فروشان و توزیع‌کنندگان موادمخدر نیز دستگیر شوند و با آنها با شدت و قاطعیت هرچه تمامتر برخورد شود.

وی همچنین با اشاره به گرایش جوانان به سمت مخدرهای صنعتی و روانگردان، از نهادهای فرهنگی استان یزد به ویژه صدا و سیما خواست تا خانواده‌ ها و جوانان را با مضرات این‌ دسته از موادهای مخدر بیش از پیش آشنا کند.

امسال 3937 کیلوگرم موادمخدر در استان یزد کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد نیز در این جلسه، میزان کشفیات موادمخدر از اواخر خردادماه سال جاری تاکنون را سه هزار و 937 کیلوگرم اعلام کرد و اظهار داشت: از این میزان موادمخدر، دو هزار و 816 کیلوگرم تریاک، 681 کیلوگرم حشیش و 423 کیلوگرم کراک بوده است.

سرهنگ علیمحمد زارع افزود: در این رابطه هزار و 46 قاچاقچی دستگیر شده ‌اند که 586 نفر از آنها حمل‌ کننده، 286 نفر عامل توزیع‌ کننده، 116 نفر نگهدارنده مواد و 58 نفر نیز قاچاقچی بوده‌ اند.

در این جلسه به 23 مورد از درخواستهای مرخصی و بند کارگری (زندان باز) زندانیان موادمخدر رسیدگی شد که با 9 مورد از این درخواستها موافقت شد.