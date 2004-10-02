توكليان نايب رييس فدراسيون ژيمناستيك شد

به گزارش خبرنگار" مهر" ناهيد توكليان با مسوول انجمن ژيمناستيك بانوان با دريافت اين حكم كارخود را ازابتداي هفته گذشته بطوررسمي درفدراسيون آغازكرده است وبراي اجراي برنامه هاي خود منتظرانتخاب رييس فدراسيون جديد مي باشد.
گفتني است: شنيده ها حاكي ازآن دارد كه بهرام افشارزاده كانديدا اصلي براي احرازرياست فدراسيون ژيمناستيك ايران است كه بعد ازانتخاب رييس بحث ادغام انجمن با فدراسيون انجام خواهد گرفت.
ناهيد توكليان بادريافت حكم خود بطوررسمي به سمت نايب رييس فدراسيون ژيمناستيك منصوب شد.
