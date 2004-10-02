۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۵۰

ورزش بانوان

توكليان نايب رييس فدراسيون ژيمناستيك شد

ناهيد توكليان بادريافت حكم خود بطوررسمي به سمت نايب رييس فدراسيون ژيمناستيك منصوب شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" ناهيد توكليان با مسوول انجمن ژيمناستيك بانوان با دريافت اين حكم كارخود را ازابتداي هفته گذشته بطوررسمي درفدراسيون آغازكرده است وبراي اجراي برنامه هاي خود منتظرانتخاب رييس فدراسيون جديد مي باشد.
گفتني است: شنيده ها حاكي ازآن دارد كه بهرام افشارزاده كانديدا اصلي براي احرازرياست فدراسيون ژيمناستيك ايران است كه بعد ازانتخاب رييس بحث ادغام انجمن با فدراسيون انجام خواهد گرفت.

