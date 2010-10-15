تخلف دانشگاه آزاد درپذیرش دانشجو/ دانشگاه آزاد خلاف ظرفیت مصوب عمل کرد

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در برخی از رشته های علوم پزشکی از جمله دندانپزشکی در پذیرش دانشجویان تخلف کرده است.

وی اضافه کرد: در برخی از این رشته ها با وجود اینکه میزان پذیرش دانشجو در آن رشته به اطلاع وزارت بهداشت رسانده نشده است اما در آن رشته ها دانشجو پذیرفته شده است که این موضوع از نظر وزارت بهداشت تخلف محسوب می شود.

ضیایی یادآور شد: در تازه ترین تخلف دانشگاه آزاد، این دانشگاه در یکی از واحدهای مستقر در شیراز در رشته دندانپزشکی اقدام به پذیرش دانشجو کرده که این تخلف در زمان تدوین دفترچه کنکور سراسری رخ داده است. در واقع دانشگاه آزاد در آن واحد دانشگاهی اجازه تربیت دانشجوی دندانپزشکی نداشته است.

وی گفت: دانشگاه آزاد باید توجه داشته باشد که این مسئله می تواند برای دانشجویان پذیرفته شده مشکلاتی ایجاد کند.

مدیرکل گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت به مهر گفت: بیشترین تخلف دانشگاه آزاد در رشته های علوم پزشکی رعایت نکردن ظرفیتهای مصوب در برخی از رشته ها است.

وی تاکید کرد: تمامی این تخلفات به صورت کتبی به اطلاع مسئولان دانشگاه آزاد رسیده و ما در انتظار رفع این اشکالات در حوزه علوم پزشکی از سوی دانشگاه هستیم.