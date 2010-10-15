بهمن دری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسات مسئله زمان و مکان برگزاری این نمایشگاه و البته آسیبشناسی نمایشگاه دوره قبل است.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: تا کنون سه جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه با حضور اعضای فعلی برگزار شده و براساس جدول زمانبندی تعیین شده تا پایان سال 12 جلسه دیگر خواهیم داشت.
رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران افزود: در این جلسات ضوابط، مقررات و آئیننامه نمایشگاه مورد ارزیابی و بازبینی قرار خواهد گرفت و راهکارهای اجرایی بهتری برای نمایشگاه تبیین و تعیین خواهد شد.
وی همچنین درخصوص احتمال تغییر اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: در حال حاضر اعضای فعلی با جدیت تمام به برنامهریزی برای برپایی بیست وچهارمین دوره این نمایشگاه مشغولند و به صورت مرتب در جلسات شرکت میکنند و اگر قرار باشد نفرات جدیدی به این جمع اضافه شوند آنها را اعلام خواهیم کرد.
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