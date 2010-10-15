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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۲

دُری به مهر خبر داد:

آئین‌نامه نمایشگاه کتاب تهران بازبینی می‌شود

آئین‌نامه نمایشگاه کتاب تهران بازبینی می‌شود

رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران از بازبینی ضوابط، مقررات و آئین‌نامه این نمایشگاه برای دوره آتی خبر داد.

بهمن دری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسات مسئله زمان و مکان برگزاری این نمایشگاه و البته آسیب‌شناسی نمایشگاه دوره قبل است.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: تا کنون سه جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه با حضور اعضای فعلی برگزار شده و براساس جدول زمانبندی تعیین شده تا پایان سال 12 جلسه دیگر خواهیم داشت.

رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران افزود: در این جلسات ضوابط، مقررات و آئین‌نامه نمایشگاه مورد ارزیابی و بازبینی قرار خواهد گرفت و راهکارهای اجرایی بهتری برای نمایشگاه تبیین و تعیین خواهد شد.

وی همچنین درخصوص احتمال تغییر اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: در حال حاضر اعضای فعلی با جدیت تمام به برنامه‌ریزی برای برپایی بیست وچهارمین دوره این نمایشگاه مشغولند و به صورت مرتب در جلسات شرکت می‌کنند و اگر قرار باشد نفرات جدیدی به این جمع اضافه شوند آنها را اعلام خواهیم کرد.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در ماه اردیبهشت سال 1390 در تهران برگزار می‌شود.
 
 
کد مطلب 1170832

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