بهمن دری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسات مسئله زمان و مکان برگزاری این نمایشگاه و البته آسیب‌شناسی نمایشگاه دوره قبل است.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: تا کنون سه جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه با حضور اعضای فعلی برگزار شده و براساس جدول زمانبندی تعیین شده تا پایان سال 12 جلسه دیگر خواهیم داشت.

رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران افزود: در این جلسات ضوابط، مقررات و آئین‌نامه نمایشگاه مورد ارزیابی و بازبینی قرار خواهد گرفت و راهکارهای اجرایی بهتری برای نمایشگاه تبیین و تعیین خواهد شد.

وی همچنین درخصوص احتمال تغییر اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: در حال حاضر اعضای فعلی با جدیت تمام به برنامه‌ریزی برای برپایی بیست وچهارمین دوره این نمایشگاه مشغولند و به صورت مرتب در جلسات شرکت می‌کنند و اگر قرار باشد نفرات جدیدی به این جمع اضافه شوند آنها را اعلام خواهیم کرد.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در ماه اردیبهشت سال 1390 در تهران برگزار می‌شود.



