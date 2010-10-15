تلاش می کنیم "اصولگرا" در اولین فرصت اکران شود

محمد نیک بین در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: "اصولگرا" به تازگی آماده نمایش شده است و اوایل هفته برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام خواهیم کرد. تلاش می کنیم در شرایط مناسب و در اولین فرصت تا قبل از جشنواره فجر فیلم را اکران کنیم.

وی افزود:"اصولگرا" در ادامه کارهای قبلی خانم میلانی است. تفاوتی نیز با فیلم های دیگر وی ندارد و ادامه همان دغدغه‌های همیشگی وی محسوب می شود. به هر حال هر کارگردانی در طول زمان به تجربیات بیشتری می رسد و من فکر می‌کنم با توجه به این موضوع فیلم بسیار راضی کننده است.

نیک بین ادامه داد: فیلم "تسویه حساب" کار قبلی میلانی نیز توسط موسسه هنرنمای پارسیان اویل آبان ماه وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

بهرام رادان، السا فیروزآذر، آناهیتا نعمتی، پیام صالحی،همایون ارشادی، دانیال عبادی، سمانه پاکدل، الناز فیروزآذر و سارا خوئینی‌ها بازیگران "اصولگرا" هستند. میلانی این فیلم را که پیش از این "پرنسیپ" نام داشت را با توجه به صنایع دستی و معماری ایران ساخته است. این فیلم، داستان عشق دو آرشیتکت است که از دو دنیای متفاوت می‌آیند و به لحاظ فکری و جهان بینی با هم متفاوت هستند.