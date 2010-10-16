مردم قم مشتاقانه در انتظار ورود رهبر انقلاب به قم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دراین پیام که در آستانه سفر رهبرمعظم انقلاب به قم صادر شده آمده است: سپاس بیکران خداوندی را که توفیق زیستن درجامعه ولایتمدار وخدمت به مردم قدرشناس ایران اسلامی را نصیب مشتاقان مکتب قرآن واهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) نمود.



در ادامه پیام بیان شده است: اکنون که به لطف وجود سلاله پاک رسول الله(ص)، ایران اسلامی در تمام عالم، سرسلسله ره‌پویان طریقت الهی است و با تبعیت از فرامین حکیمانه فرزند زهرا(س) مددکار آزادگان و دردمندان بشر است، چشمان هزاران مشتاق و دلداده بر جمال آفتاب تابناک انقلاب عظیم اسلامی ایران روشن‌تر از گذشته خواهد شد و شهر مقدس قم، این ام القرای جهان تشیع میزبان خلف شایسته خمینی کبیر(ره) خواهد بود.



در قسمت دیگری از پیام مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران آمده است: بی‌شک، شهر قم و اهل آن و بالاخص طلاب محترم علوم دینی، قدردان نعمت عظیم ولایت که به تعبیر امام راحل(ره) ادامه‌دهنده ولایت نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است هستند. پایبندی شاگردان مکتب امام صادق(ع) به فرامین ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیعتی است که هرگز گسستنی نخواهد بود.



در انتهای این پیام تصریح شده است: مدیران،‌ اساتید و طلاب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران مقدم رهبر معظم انقلاب اسلامی را به شهر علم و اجتهاد گرامی می‌دارند و مشتاقانه در انتظار دیدار و استفاده از رهنمودهای معظم له هستند.

