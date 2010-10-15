نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در نمایشگاه خودرو امسال چهار سالن نمایش به وسعت 28 هزار متر مربع فضای سرپوشیده و 15 هزار متر مربع فضای باز منظور شده است.

علاوه بر مشارکت گسترده شرکت ها و تولید کنندگان داخلی، حضور مستقیم کشورهای ترکیه و چین و نمایندگان برخی دیگر از کشورها در این نمایشگاه چشمگیر اعلام شده است.

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی تبریز همه روزه از ساعت 16 تا 22 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برای بازدید تمام متخصصان و عموم مردم دایر است.

نمایشگاه بین المللی تبریز مبتکر اولین دوره نمایشگاه صنعت خودرو کشور در سال 76 است که با برگزاری مرتب و سالانه این نمایشگاه از سیزده سال پیش این مرکز را به عنوان بارزترین مرکز جهت برگزاری نمایشگاه خودرو مطرح کرده است.

آذربایجان شرقی هم اکنون با دارا بودن 500 واحد قطعه ساز بزرگ و کوچک حدود 60 درصد از قطعات کامل یک خودرو را تولید می کند و همین موضوع یکی از دلایل عمده برگزاری موفق نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو در تبریز محسوب می شود.