پایان جشنواره کودک/ فیلم جدید افخمی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در هفته گذشته روزهای آرامی را پشت سر گذاشت و کمتر با خبرهای جنجالی روبرو بود. کلید خوردن فیلم های بهروز افخمی، ابراهیم حاتمی کیا، سپاس نامه مدیرعامل خانه سینما، برگزاری فرش قرمز "سن پطرزبورگ" و... از اخبار مهم این هفته بود.

- اکران عمومی "شرط اول" مسعود اطیابی که قرار بود از 28 مهرماه در گروه سینمایی آزاد آغاز شود، منتفی شد. با وجود اینکه این قرارداد اکران فیلم در شورای صنفی نیز به ثبت رسیده بود اما کارگردان تصمیم گرفت نمایش آن را منتفی بداند. اطیابی عنوان کرده که با این شرایط پذیرفته این فیلم در گروه سینمایی آزاد اکران شود که پردیس های سینمایی به صورت تمام سانس در اختیار آن قرار بگیرند.

اما چون آنها همچنان فیلم‌ها را به صورت تک سانس نمایش می‌دهند وی ترجیح داده در این شرایط فیلم خود را اکران نکند. علی سرتیپی مدیر پخش "شرط اول" نیز در این ارتباط در گفتگویی عنوان کرده، در حال حاضر چندین فیلم با هم در گروه سینمایی آزاد اکران شده و فکر می‌کنم زمان مناسبی برای نمایش نیست به همین دلیل قطعا در زمان بهتری آن را اکران خواهیم کرد. البته اطیابی پیش از این چنین مشکلاتی را در زمان اکران عمومی "صبح روز هفتم" نیز داشت.

بهروز افخمی و فرهاد صبا پشت صحنه فیلم سینمایی "این خانه من نیست"

- فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا با عنوان "بانوی شهر ما" بعد از کلی تاخیر پنج شنبه 15 مهرماه درجنوب تهران کلید خورد. امین تارخ که پیش از این به عنوان یکی از بازیگران معرفی شده گویا با این گروه همکاری نمی کند و این نقش را رضا کیانیان برعهده گرفته است. رویا تیموریان، سیامک صفری، مریلا زارعی، طناز طباطبایی، بهروز سعیبی، هدی ناصح، اولدوز منصور و... از بازیگران این فیلم هستند.

-"این خانه من نیست" به کارگردانی بهروز افخمی در نیاگارای کانادا کلید خورد. در اولین جلسه فیلمبرداری درک تید بازیگر اصلی این فیلم جلوی دوربین فرهاد صبا رفت. این فیلم اقتباسی وفادارانه از داستان کوتاه آسمان سیاه شب نوشته جرمی کین است که در سال 1992 برنده جایزه ادبی (یان سنت جیمز) شده و در ایران توسط مژده دقیقی در مجموعه داستانی با نام "اینجا همه آدم‌ها این جوری‌اند" ترجمه و توسط نشر نیلوفر وارد بازار کتاب شد.

البته کلید خوردن این فیلم در حالی است که وی هفته گذشته در گفتگویی درباره "فرزند صبح" صحبت کرده است. وی در این گفتگو عنوان کرده، اگر صداگذاری و موسیقی که برای "فرزند صبح" انجام شده دورریخته نشود، قطعا نمی‌گذارم فیلم با نام من پخش شود.

افخمی همچنین در ادامه بیان کرده، برای این فیلم، صدا خیلی مهم‌تر از تصویر است. آقایان هم صداگذاری و هم موسیقی فیلم را ضبط کرده‌اند، حتی مونتاژ سیف‌اله داد را نیز عوض کرده‌اند. اگر صدای دوبله‌شده و موسیقی فیلم دورریخته نشود، قطعا نمی‌گذارم فیلم با نام من پخش شود. احتمالا آقای ارگانی که این کارها را کرده‌اند فیلم را به عنوان کارگردان امضا می‌کند. ما دو سال بعد از آنکه فیلمبرداری تمام شد، منتظر آقایان بودیم، اما به محض این‌که در سال سوم من از ایران خارج شدم هر کاری دلشان خواست با فیلم کردند. اگر لازم باشد به همه مردم نامه بنویسم و همه را تک تک خبر کنم که این فیلم را من کارگردانی نکرده‌ام، این کار را خواهم کرد.

در همین حال تهیه کننده "فرزند صبح" در پاسخ می گوید، از ابتدا تا امروز شجاعانه ایستاده ام تا نام بهروز افخمی روی فیلم باقی بماند و نمی خواهیم بدون نام ایشان کار را اکران کنیم.من خواسته های او را در حد معقول می پذیرم و امیدوارم کارهای نهایی فیلم با نظر ایشان انجام شود. این فیلم را در مرحله قطع نگاتیو نگه داشتم تا ایشان بالاخره تشریف بیاورند و نظراتشان را بدهند، اما این حق را هم باید به کسانی که فیلم را آماده می کنند بدهیم و نمی توانند سرمایه دومیلیاردی شان را بیش از این معطل کنند تا کارگردان بیاید و فیلم را ببیند.

ما تدوین سیف الله داد را دور نریختیم و تدوین جدید را هم زیر نظر خود بهروز افخمی در زمانی که در ایران بود انجام دادیم. ضمن این که موسیقی را هم تایید کردند تنها صداگذاری و دوبله بدون حضور ایشان انجام شد که این حق را به عنوان مسؤول معنوی فیلم به او می دهیم تا بیاید و آن را تایید کند. به ما گفتند که ایشان اول شهریور به ایران می آید و این زمان به آخر شهریور، مهرماه و الان به اول آبان موکول شده است و همچنان منتظریم تا بهروز افخمی بیاید تا در نهایت " فرزند صبح" به جشنواره فیلم فجر امسال برسد. در حال حاضر هم اگر اصرار و اعتقاد من نبود فیلم تمام شده بود و کپی یک آن را تحویل سرمایه گذار داده بودیم.

- مدیر عامل خانه سینما با انتشار نامه‌ای از اهالی سینما به خاطر حمایت صنفی‌شان سپاسگزاری کرد. در بخشی از این نامه آمده است:سینمای ارزشمدار ایران برخاسته و برآمده از اصول چهارگانه جمهوری اسلامی یعنی: استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت است به خود و همگان از جمله مسئولان دولتی و عمومی که به وکالت مسئولیت تدبیر جامعه را برعهده دارند سفارش می‌کنم که مشورت روش‌مند در اموری را که به معیشت و آینده شاغلان یک حرفه سرو کار دارد سرلوحه مشی و منش‌شان قرار دهیم. همکاران گرانسنگ، بار دیگر حمایت صنفی و شهامت پایمردی در حمایت از کیان صنفی‌تان را می‌ستایم.

- بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان برگزار شد. در این دوره از جشنواره که با استقبال بسیاری روبرو شد. فیلم هایی چون "نخودی"، "راز موفقیت"، "تابستان عزیز"، "راز دشت تاران"، "دختران" و....جوایز متعددی را دریافت کردند.

- مراسم فرش قرمز فیلم "سن پطرزبورگ" روز 20 مهرماه در تالارایوان شمس برگزار شد. در این مراسم سینماگرانی چون امین حیایی، نیلوفر خوش خلق، بهاره رهنما، پیمان قاسمخانی، مهراب قاسمخانی، شقایق دهقان، محسن تنابنده، حمید اعتباریان، مهتاب کرامتی، کیانوش گرامی، آرش تاج، ابراهیم وحید زاده و... حضور داشتند. البته بدون حضور بهروز افخمی کارگردان !

- کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان انجمن سینماداران ایران و شورای عالی تهیه‌کنندگان جهت بررسی راههای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی و جلوگیری از ورشکستگی سینمای ایران تشکیل شد. در پی اوضاع نابهنجار و بروز بحران اقتصادی سینمای کشور، نشست مشترکی با نمایندگان انجمن سینماداران ایران آقایان نورپوررئیس شورای مرکزی، غلامرضا فرجی نایب رئیس انجمن، محمدرضا صابری سخنگو و امیرحسین علم‌الهدی با اعضای شورای عالی تهیه‌کنندگان تشکیل شد.