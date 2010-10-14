31 هزار طرح در سازمان تحقیقات کشور انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجید ولدان عصر پنجشنبه در دوره آموزشی مدیریت انتقال فناوری در موسسه تحقیقات پنبه استان گلستان گفت: در ایران علم تولید می شود اما تبدیل به مقاله می شود نه تکنولوژی، از اینرو باید ارزیابی اقتصادی از تکنولوژی داشته باشیم که اولین گام توسعه است.

وی اظهار داشت: مقاله نویسهای خوبی هستیم اما ثبت اختراع کننده های خوبی نیستیم.

وی به مواردی از ارزیابی اشاره کرد و گفت: موضوع ارزیابی، حیطه و دامنه ارزیابی، توصیف تکنولوژی، نیازهای تکنولوژی مورد نظر ، تاثیرات ناخواسته یا آثار جانبی زیان آور، منافع تکنولوژی حمایتهای مورد نیاز، تجزیه و تحلیل و سیاستهای ممکن از جمله موارد ارزیابی است.

ولدان گفت: اگر مشتری مدار باشیم و به سراغ مراکز تحقیقاتی برویم احتمال جذب اعتبارات بیشتر است، زیرا یک خواسته صنعت اینست که محصولش با هزینه کمتر زمان کوتاهتر و ارزانتر تولید شود.

وی ادامه داد: هر طرح تحقیقاتی حتی اگر منفی باشد، منجر به یک دستاورد علمی می شودو مرکز تحقیقات 31 هزار طرح تخقیقاتی انجام داده است.

وی تجاری سازی را انتقال یافته ها به بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: تکنولوژی محصول نهایی تحقیقاتی است که می تواند به محصولات تجاری تبدیل شود یا فرآیند واگذاری نتایج تحقیقات به بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تجاری سازی است.

مدیرکل دفتر انتقال فناوری و تجاری سازمان تحقیقات کشور گفت: فرآیند تولید و انتقال تکنولوژی از پیش بینی تکنولوژی آغاز و به ایده پردازی و در آخر به قیممت گذاری و بازار یابی تکنولوژی یا فن بازار می رسد.

وی تاکید کرد: تکنولوژی به سرعت سرقت می شود و محقق باید راز دار باشد تا زمانی که اختراع ثبت شود، روشهای پیش بینی تکنولوژی از نظرات متخصصان و پایش بدست می آید و بعد از پیش بینی وارد بازار می شویم.

ولدان گفت: افزود: کمتر از یک درصد از بودجه تحقیقات بخش کشاورزی را بخش خصوصی تامین می کند اما در آینده مرکز تحقیقات تمام بودجه اش را از طریق چند قرارداد تحت لیسانس تامین می کند.