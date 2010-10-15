دیدار احمدی نژاد با گروه 14 مارس موجب تقویت وحدت ملی در لبنان می شود

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: سفر احمدی نژاد به لبنان در شرایطی انجام می شود که دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری قصد داشت در پاییز امسال و همزمان با این سفر بر اساس توطئه ای از پیش طراحی شده حزب الله لبنان را به دخالت دروغین در ترور حریری متهم کند و به دنبال آن زمینه را برای وارد کردن اتهام به ایران و سوریه فراهم کند.

وی افزود: تهدیدات اسرائیل علیه لبنان طی یکسال گذشته چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاسی همگی نمایانگر شاخ وشانه کشیدن و قلدری کردن رژیم صهیونیستی در برابر لبنان بوده است.

این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: از سویی دیگر تغییر دولت سنیوره به حریری در لبنان موجب شد که حمایت آمریکا و غرب از این دولت کاهش یابد.

وی در بخش دیگری ازاین گفتگو سفر احمدی نژاد به لبنان را تقویت کننده جبهه مقاومت درکشورهای "ایران - سوریه - ترکیه" دانست وافزود: در حقیقت این سفر موجب ائتلاف لبنان با "ایران - سوریه - ترکیه" در جبهه مقاومت خواهد شد.

ترقی با بیان اینکه غربیها تلاششان این بود که وانمود کنند ارتباط ایران با لبنان موجب تشدید اختلافات داخلی آن خواهد شد گفت: این درحالی است که دیدار احمدی نژاد با گروه 14 مارس و اهل تسنن در لبنان موجب تقویت وحدت ملی دراین کشورشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تغییر موضع لبنان نسبت به مسئله فلسطین سبب تغییر رویکرد غرب در قبال لبنان شد گفت: این تغییر رویکرد لبنان را با بحران اقتصادی مواجه کرد که البته امضا چند یادداشت تفاهم در این سفر بین ایران و لبنان می تواند تحول عظیمی را در پیشرفت وتوسعه اقتصادی مردم لبنان پدید آورد.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه با تاکید براینکه سرمایه گذاری ایران در لبنان سود آوری زیادی را به همراه خواهد داشت، گفت: از سویی دیگر مبادله تجار ایرانی با تجار لبنانی می تواند آثار وتبعات تحریمها را کاهش دهد.