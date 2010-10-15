قانون اساسی آموزش و پرورش در حال تدوین است

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: این قانون اساسی برای همه مراحل آموزش و پرورش و در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان است.

وی تأکید کرد: این قانون به نحوی تدوین می شود که حتی برنامه درسی ملی نیز در آن گنجانده خواهد شد.

سه محور قانون اساسی آموزش و پرورش

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: این قانون در سه محور تدوین خواهد شد که هر فردی در رأس وزارتخانه قرار گرفت، مکلّف به اجرای قانون در این سه محور است.

وی محور اول را تعریف معلم و جایگاهش عنوان کرد و ادامه داد: محور دوم دانش آموزان و ویژگی های آنها و تعریفی است که از یک دانش آموز می توان ارائه داد.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص سومین محور این قانون اساسی اظهار داشت: مدرسه نیز محور سوم است که باید انواع تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری در آن دیده شده و محور قانون اساسی آموزش و پرورش قرار گیرد.

حاجی بابایی افزود: وقتی 10 ماه قبل تصدی وزارت آموزش و پرورش را پذیرفتم، 40 موضوع را در دستور کار قرار دادم که پیگیری کنم؛ بعضی از آنها عملی و اجرایی شده و بعضی در حال تدوین و مطالعه است.

وی خاطرنشان کرد: فقط 40 روز از این 10 ماه برای تدوین سند ملی آموزش و پرورش وقت صرف شده است و همه کارهای آموزش و پرورش در راستای سند ملی است.

این مسئول افزود: بسیار بدیهی و روشن است که کارهای مطالعاتی و اجرایی 40 موضوع در دستور کار، باید به سرعت دنبال شده و به نتیجه برسد.

وی تأکید کرد: البته واضح است که تمام این کارها باید کارشناسی، دقیق و حساب شده باشد تا به موقع، نتیجه مطلوبی دربر داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: اجرا و مطالعه 40 پروژه مدنظر آموزش و پرورش نیاز به دقت و سرعت کافی دارد تا معلمان و فرهنگیان کشور از مزایای این پروژه ها بهره کافی و جامع ببرند.