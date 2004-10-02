بررسي اوضاع بحرانى عراق و ضرورت انجام اقدامات پارلمانى بمنظور اعاده صلح و امنيت در اين كشور

به گزارش سرويس سياسي مهر ، اين موضوع در قالب ماده اضطرارى اجلاس و به پيشنهاد گروه پارلمانى جمهورى اسلامى به دستور كار مجمع اضافه شده بود كه در روز اول اجلاس با اجماع به تصويب نمايندگان مجالس جهان رسيد.
محمد حسين فرهنگى ، عضو هيات پارلمانى ايران دراين خصوص گفت : اوضاع بحرانى و تداوم شرايط كنونى در عراق ، به تدريج وارد روندى مي شود كه با اهداف ادعا شده درآغاز جنگ همخوانى ندارد و همه روزه انسانهاى بيگناهى بدون هيچگونه توجيه قابل قبول بين المللى جان مي سپارند.
وى افزود : در جريان ، منازعه بي حاصل در عراق علاوه بر كشتار غير نظاميان ، منشور سازمان ملل وايده اصلى تشكيل دهنده تعاملهاى بين المللى تاثير و ارزش خود را از دست مي دهد.
نماينده مردم تبريز درمجلس شوراى اسلامى در ادامه سخنانش با اشاره به تصويب پيشنهاد جمهورى اسلامى ايران در يكصد و يازدهمين مجمع بين المجالس اظهار داشت : اجماع جهانى كه درجريان اجلاس در مورد عراق شكل گرفت حاكى از وجود بسترى مناسب براى حل اين معضل مهم به دست نمايندگان مردم دنياست .
وى خاطرنشان كرد : بطور طبيعى مناسب است كشورهاى همسايه عراق به دليل همجوارى ودرگير شدن باآثار و تبعات شرايط كنونى اين كشور، سهم مهمترى در حل موضوع داشته باشد.
نماينده تبريز در اين راستا خواستار ايفاى نقش واقعى و مناسب سازمان ملل و سازمانهاى منطقه اى دراين بحران شد .
فرهنگى ضمن تاكيد بر تماميت ارضى و حفظ يكپارچگى آن پيشنهادهايى را به منظور درج در قطعنامه مربوط ارايه داد كه از جمله آنها مي توان به كشتار اتباع عراقى و انسانهاى بي گناه دراين كشور، كشتار مردم كشورهاى مختلف توسط گروههاى ناشناس ، خاتمه اشغال اين كشور، برگزارى انتخابات منصفانه و آزاد، بازسازى اين كشور وجبران آسيب ها بويژه در ارتباط با زنان و كودكان اشاره كرد.
