موثرترین دستاورد سفر احمدی نژاد ایجاد پایگاه گسترده مردمی در لبنان است

حسین رویوران در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان اظهار داشت: این سفر تاکیدی بر پیوندی مستحکم بین جمهوری اسلامی ایران با جریان مقاومت که شاید حزب الله بزرگترین نماینده آن است، خواهد بود.

وی با بیان اینکه قطعا جریان مقاومت درمنطقه در تقابل با جریان سازش قرار گرفته است، گفت: دیدار احمدی نژاد با مسئولان عالی رتبه لبنانی به تقویت جریان مقاومت می انجامد بویژه در شرایط کنونی که دشمن سعی می کند با بکارگیری ابزارهای مختلف از جمله دادگاه بین المللی محاکمه ترور کنندگان حریری برای ضربه زدن به مقاومت سود ببرد.

این تحلیلگر مسائل بین المللی اضافه کرد: موضع ایران و تاکیدات رئیس جمهور کشورمان به نوعی این پیام را در بر دارد که ایران درمقابل هرگونه توطئه علیه مقاومت درکنارآنها ایستادگی خواهد کرد وقطعا این پیام یک دلگرمی برای سایر مقاومینی که در سراسر منطقه هستند خواهد بود.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر این سفر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از مقاومت کاملا جدی است و تحت فشار تهدیدات آمریکا واسرائیل از حمایت از مقاومت کوتاه نخواهد آمد.

رویوران در ادامه یکی از مهمترین ویژگیهای سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان را استقبال گسترده مردم این کشور از احمدی نژاد توصیف کرد وافزود: این استقبال پرشور مردمی از رئیس جمهور کشورمان نشان می دهد که نوع ارتباط ایران با لبنان ارتباط تنها ارتباط با یک دولت یا گروه خاص نیست بلکه یک ارتباط قلبی میان ملتهای دو کشور است.

وی تصریح کرد: در حقیقت این مسئله تفاوت رابطه مبتنی بر سلطه گری با رابطه مبتنی بر عشق متقابل را جدا می کند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی با اشاره به اینکه سفر احمدی نژاد به لبنان یک الگوی جدیدی را درسطح منطقه پی ریزی می کند، گفت: موثرترین دستاورد این سفر داشتن یک پایگاه گسترده مردمی در لبنان است که موجب تقویت امنیت ملی ایران خواهد شد.

وی تصریح کرد: از این پس دیگر هیچ کشوری جرات نخواهد کرد که ایران راتهدید نماید ، چرا که اگر به ایران تجاوز کنند این ملتهای منطقه هستند که با آنها طرف خواهند شد.

رویوران اضافه کرد: این سفرعلاوه بر تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل فرصتهای بسیار زیادی را در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه لبنان کشوری است که عمدتا به لحاظ اقتصادی وارد کننده است، گفت: بنابراین ایران می تواند در این کشور جایگاه اقتصادی ویژه ای را بدست بیاورد که برگزاری نمایشگاه سالیانه اقتصادی ایران در آنجا این پتانسیل را بخوبی نمایان می کند.

این تحلیلگر مسائل بین المللی افزود: قطعا گسترش رابطه سیاسی دو کشور ایران ولبنان بر بستر سازی بیشتر برای گسترش رابطه اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود.