بررسی استاندارد 100 کارگاه صنایع دستی در قزوین

حمید رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اعلام این خبر افزود: برای رسیدن کارگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی به حد استاندارد لازم طی یک برنامه یک ساله کارشناسان این حوزه بازدید های دوره ای و ماهانه کارگاه ها را آغاز کرده اند.

قاسمی با اشاره به ضرورت آموزش و راهنمایی در حوزه صنایع دستی گفت: در بازدید های به عمل آمده کارشناسان از تمام مراحل تولید و ارائه محصول دیدن کرده و راهنمایی های لازم برای استاندارد سازی کارگاه ها را از حیث محیط کارگاهی، رعایت بهداشت فردی و کارگاهی به صاحبان حرف و صنعت دست استان یادآور شدند.

وی بررسی و ارزیابی فعالیت کارگاه های تولیدی و خانگی صنایع دستی را مهم خواند و اظهار داشت: در بازدید های انجام شده موارد و مشکلات کارگاه ها اعلام و در دوره های بعدی از میزان پیشرفت آنها اطلاع حاصل می شود و در جهت رفع مشکلات با ستاد مربوطه در کشور موضوع پیگیری شده تا به نتیجه مطلوب برسد که این بررسی و بازدید ها در هر شهرستان توسط کارشناسان مراکزصنایع دستی شهرستانها انجام می شود.

قاسمی از حمایتهای ویژه دولت برای هنرمندان شاغل در این حوزه خبر داد و گفت: در این بازدید ها کارگاه های دارای شرایط برای حمایت های ویژه دولت شناسایی و قوانین حمایتی مربوطه برای آنها اعمال خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: حمایت های دولت غالبا برای مخاطبین و هنرمندان خاص که دارای شرایط ویژه ای همچون: قانون حمایت از صنعتگران معمر( هنرمندان دارای کهولت سن) که بیش از 50 سال داشته و حداقل 30 سال در راستای ارتقا سطح هنر و فرهنگ کشور در رشته های خاص فعالیت داشته اند و اکنون یا در حال کار یا به دلیل کهولت سن از کار افتاده یا بازنشسته (البته بدون مستمری بازنشستگی ) هستند و بر اساس این قانون و اعمال آن می توانند مستمری ماهانه برای خود و پس از خود برای خانواده های آنها جاری شود، قانون اعمال بیمه تامین اجتماعی مربوط به هنرمندان قالی باف وصنعتگران صنایع دستی شناسه دار که از نوع حمایتی هستند و از معافیت و بخشودگی سهم کارفرما از طرف دولت و مزایای آن، بازنشستگی و ارائه خدمات درمانی برای هنرمندان استفاده می کنند اعمال می شود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی پاداش های صادراتی و یارانه های شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، کمک های بلاعوض، حمایت دولت در تجهیز رایگان کارگاه های دارای شرایط خاص، پرداخت تسهیلات یارانه دار و طولانی مدت با نرخ سود پائین را از دیگر حمایت های دولت نام برد.