بیمارستان 25 تختخوابی رستم آباد رودبار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این بیمارستان که در زمینی به مساحت پنج هزار و500 متر مربع ساخته شده است دارای بخشهای اورژانس، جراحی، زنان، اطفال، داخلی، اطاق عمل، آزمایشگاه و رادیولوژی است که برای آن 40 میلیارد ریال هزینه شده است.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح این بیمارستان گفت: تاپایان امسال شبکه های بهداشتی درمانی روستایی کشور تکمیل خواهد شد.

دکترمرضیه وحید دستجردی هدف از اجرای این طرح را کاهش هزینه رفت وآمد روستائیان به شهرها برشمرد وافزود: تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور موظف شده اند آنچه را که شبکه های بهداشت ودرمان روستایی نیازدارند، تامین کنند و دانشگاه های علوم پزشکی مکلف هستند دو و نیم درصد اعتبارات خود را به این امراختصاص دهند.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت درصدد است تاهزینه های درمان را کاهش دهد، اظهارداشت: هزینه های درمانی به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت چرا که با تصویب مجلس و پرداخت یارانه برای دارو هزینه های درمان کنترل شده است.

وزیر بهداشت افزود: ازآنجایی که بخش دولتی بطورکامل مورد توجه دولت قراردارد بنابراین با هدفمند شدن یارانه ها اعتباراتی به دانشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی اختصاص خواهد یافت تا افزایش قیمت حاملهای انرژی ازاین طریق جبران شود.

گیلان به عنوان منطقه گردشگری سلامت کشور

وی در ادامه با اشاره به دردست ساخت بودن 11 بیمارستان درگیلان این استان را جزو استانهای نخست در ساخت و ساز بیمارستان دانست و یادآورشد: با توجه به شرایط آب وهوایی وموقعیت جغرافیایی گیلان می توان این استان را به عنوان منطقه گردشگری سلامت کشور انتخاب و برای آن برنامه ریزی کرد.

استاندارگیلان نیز در این مراسم از وزیربهداشت خواست طرح تبدیل گیلان به قطب سلامت کشور جدی گرفته شود.

" صمد مرعشی" نماینده مردم رودبار در مجلس از وزیربهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواست تا امکانات لازم بهداشتی و درمانی را در شهرستانهای کم برخوردار و محروم فراهم کند.