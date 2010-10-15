"معلم مازاد" یکی از کلمات تلخ است

وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: در مدارس نباید معلم اضافه داشته باشیم، آنها باید معاون اجرایی، معاون پرورشی یا مشاور مدارس شوند.

وی تأکید کرد: اگر 10 معلم زیادی وجود دارد، می گویند همه زیادی هستند و به همین دلیل متأسفم که نمی توانیم کلمات را در آموزش و پرورش تعریف کنیم تا شأن معلمان حفظ شود.

این مسئول افزود: اگر مدرسه ای500 دانش آموز داشته باشد 50 مشاور نیز برای آن مدرسه کم است و ضرر ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر 10 نیروی مازاد در اداره کلی باشد، مدیرکل آن، مدیرکل نیست.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: خیرین مدرسه ساز با مدرسه سازی ثروتمند شده اند، آنهم ثروتی که از بین نمی رود و از خیرین محافظت می کند.

وی افزود: ثروتمند واقعی همین خیرین هستند که خود و جامعه شان را از بلایای فرهنگی، اجتماعی و ... نجات می دهند.

حاجی بابایی تأکید کرد: ساختن یک مدرسه، شجره طیبه ای است که انسان را برای همیشه بیمه می کند.

وی افزود: کسی که از مادیات چرب و شیرین دنیا می گذرد تا مدرسه بسازد، آنهم برای اینکه فرزندان دیگران در آن مدارس درس بخوانند، اوج ایثارگری را به نمایش می گذارد.

وزیر آموزش و پرورش با تقدیر از نصیری و جورابلو دو خیر مدرسه ساز شهرستان پاکدشت، ادامه داد: مدرسه سازی مانند کاشت درخت است که این درخت برای همیشه وجود خواهد داشت، هیچ وقت برگ درخت زرد نمیشود و همیشه در حال رشد است و بزرگتر و بارورتر از گذشته می شود.

در این همایش علاوه بر وزیر آموزش و پرورش، مرتضی رئیسی رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، علی یزدیخواه مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و امان الله عباسی مدیرکل نوسازی آموزش و پرورش استان حضور داشتند.

فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام حسن لزومی نماینده ولی فقیه در شهرستان، قربانعلی مقبلی فرماندار شهرستان پاکدشت و جمعی از مقامات ارشد این شهرستان نیز از حاضران بودند.

شش مدرسه جدید نیز با حضور وزیر آموزش و پرورش در شهرستان پاکدشت به بهره برداری رسید و کلنگ یک مدرسه خیرساز به زمین زده شد.