ظرفیت راه اندازی پروازهای حج در فرودگاه پیام وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو شامگاه پنجشنبه در بازدید از فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام افزود: برنامه هایی در زمینه ایجاد اشتغال، پرواز حجاج، جابجایی مسافر و سایر خدمات فرودگاهی در فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: این امر کمک می کند تا بسیاری از ظرفیتهای فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام شکوفا شود که این امر به نفع کل منطقه خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: این منطقه اقتصادی ویژگی های خاصی دارد و استفاده از توانمندیهای آن ضروری است که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

سرپرست استانداری البرز از پیام بازدید کرد

در این دیدار فرهادی، سرپرست استانداری البرز نیز حضور داشت و از منطقه ویژه اقتصادی پیام بازدید کرد.

همچنین در دیدار یادشده، اعضای شورای اسلامی شهر کرج نیز حاضر بودند و به بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پیام پرداختند.

در این بازدید وضعیت حمل بار، توانمندیها و امکانات فرودگاه پیام مورد بررسی قرار گرفت.

محمد نوروزی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز طی این دیدار و بازدید در زمینه برنامه های

این فرودگاه توضیحاتی ارائه کرد.

پیام نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی کشور به تهران است

نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی کشور به تهران (40 کیلومتری تهران)، قرارداشتن فرودگاه در داخل اراضی منطقه ویژه و امکان بهره گیری از کلیه تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات آن و قرارگرفتن در مجاورت مرکز اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور از اهم مزیتها و جاذبه های منطقه ویژه اقتصادی پیام است.

قرارگرفتن در مجاورت راه آهن سراسری، متروی تهران - کرج و شاهراه های ارتباطی کشور، دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب، برخورداری از کلیه امکانات زیربنایی و برخورداری از گمرک، گذرنامه اختصاصی، بانک و قرنطینه گیاهی از دیگر مزیتها است.

پیام در مسیر تلاقی پنج استان اقتصادی کشور است

وجود نیروی کار ارزان در منطقه، قرار گرفتن در مسیر تلاقی پنج استان اقتصادی کشور، نزدیک بودن به مراکز تحقیقاتی و نیروهای تحصیل کرده و متخصص منطقه نیز از دیگر مزیتها محسوب می شود.

نزدیک بودن به مراکز تولید میوه، سبزیجات و گل و گیاه بدون محدودیت سقف زمانی و نزدیک بودن به مراکز عمده تولید و مصرف کالاها و خدمات از دیگر مزیتهای منطقه ویژه اقتصادی پیام در این زمینه است.