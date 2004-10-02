۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۵۸

وزارت بهداشت و درمان اعلام كرد:

نوشابه هاي پرتقالي بدون گاز "funnan "غير قابل استفاده است

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور از غير قابل استفاده بودن نوشابه هاي پرتقالي بدون گاز funnan خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور اعلام كرد كه تا كنون هيچ گونه مجوز واردات و توزيع نوشابه پرتقالي بودن گاز funnan و zajn كشور عمان صادر نشده است و اين محصول مورد تائيد نيست.

 

