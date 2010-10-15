ایجاد پژوهشکده های علوم انسانی در دانشگاههای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی پنجشنبه در حاشیه همایش هم اندیشی سرمایه های علمی در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش بسیج دانشجویی در توسعه علمی کشور به بیان اقدامات این سازمان در حوزه علوم انسانی پرداخت و افزود: علوم انسانی که در جهان مدرن امروز توسعه یافته است برپایه اومانیسم و عقل گرایی بشری است.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم که اگر قرار است تفکرات جامع اسلامی داشته باشیم لازم است تا در علوم انسانی از استنباط های قرآنی به عنوان زبان وحی استفاده شود از این رو برای انجام بررسی های مورد نظر در این حوزه از استنباط های قرآن، سنت، عقل و اجماع استفاده می شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی از راه اندازی پژوهشکده های علوم انسانی در دانشگاهها خبر داد و خاطرنشان کرد: اقدام به راه اندازی پژوهشکده هایی در دانشگاهها در حوزه علوم انسانی کردیم که در حال حاضر این پژوهشکده در دانشگاه تهران راه اندازی شده است.

وی راه اندازی پژوهشکده علوم انسانی در دانشگاه امام صادق (ع) را از دیگر برنامه های این سازمان نام برد و ادامه داد: این پژوهشکده ها اقدامات اساسی را در حوزه علوم انسانی در دستور کار خود دارند که از آن جمله می توان به تسلط بر علوم ترجمه ای و بررسی تطور تاریخی این علوم اشاره کرد.

قدیانی بررسی نقطه عطف وقایع تاریخی را از دیگر برنامه های این پژوهشکده ها نام برد و گفت: به این معنا که مثلا در حوزه اقتصاد آنچه در انقلاب صنعتی رخ داد و باعث رشد و پیشرفت آنها شد مورد بررسی قرار می گیرد که اگر ساز و کارهای آن با مبانی اسلامی سازگار بود از آن بهره می بریم ولی اگر مخالف بود از منابع قرآنی استخراج می کنیم.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی به نقش این سازمان در رشد علوم تجربی اشاره و اضافه کرد: در علوم تجربی مسیر ما با سایر کشورها یکی است ولی جهت گیری ما با آنها متفاوت است که در این راستا در نظر داریم با راههای میان بر سرعت پیشرفت را افزایش دهیم.