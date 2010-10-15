اخبار کوتاه ورزشی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور به میزبانی گیلان در رشت آغاز شد، در دور رفت مرحله اول این رقابتها، 80 ورزشکار در هشت تیم در دو گروه به مدت دو روز در سالن شرکت گاز گیلان رقابت می کنند، در این رقابتها دو تیم برتر هرگروه به مرحله نیمه پایانی راه می یابند.

رقابتهای ووشوی سبک شائولین بانوان کشور در کلاچای آغاز شد

همچنین رقابتهای ووشوی سبک شائولین بانوان کشور در کلاچای آغاز شد، در این مسابقات سه روزه، 181 ووشوکا از 15 استان در دو قسمت تالو و سانشو و در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن شهدای بخش کلاچای رودسر مسابقه می دهند.

شش گیلانی برای حضور در ترکیب تیمهای ملی فوتبال، والیبال نشسته و دوومیدانی جانبازان و معلولان

همینطور در ترکیب تیمهای ملی فوتبال، والیبال نشسته و دوومیدانی جانبازان و معلولان ایران شش گیلانی برای حضور در رقابتهای آسیایی و جهانی تمرین می کنند.

در راستای اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولان که از 18 مهر با حضور 12 بازیکن منتحب آغاز شده است، " اسماعیل ملک زاده " و " صادق حسنی " به عنوان دو سهمیه گیلان برای حضور در رقابتهای آسیایی این رشته تمرین خواهند کرد.

همچنین در اردوی تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران " صادق امینی طهماسبی " به عنوان تنها سهمیه گیلان برای حضور در جام جهانی آرژانتین حضور دارد.

این در شراطیست که همزمان " محمد بررنگی " و " حسین مختاری " از 25 مهرماه سال جاری در اردوی تیم ملی دوومیدانی جانبازان زیرنظر " بهمن رضایی " به عنوان سرمربی برای حضور در پارا المپیک گوانگجو تمرینات آماده سازی را پشت سرخواهند گذاشت.

در اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان نیز " مهری فلاح " به عنوان تنها نماینده گیلان برای حضور در رقابتهای آسیایی هندوستان به همراه سیزده والیبالیست دیگر در تمرینات حضور دارد.

اردوی تیم ملی کارته بزرگسالان با حضور دو گیلانی در تهران آغاز شد

اردوی تیم ملی کارته بزرگسالان با حضور دو گیلانی در تهران آغاز شد، در مرحله جدید این اردو " جاسم ویشگاهی " در وزن منهای 84 کیلوگرم و" محمد قاسمی " در وزن منهای 55 کیلوگرم ازگیلان به همراه " ذبیح الله پورشیب " و " امیرمهدی زاده " به مدت 10روز در تهران اردو زدند.

سرمربیگری تیم ملی کاراته برای بازیهای آسیایی چین برعهده " مسعود رهنما " از گیلان است. تیم ملی کاراته بزرگسالان سوم آذر ماه امسال در رقابتهای آسیایی گوانگجوی چین به مصاف حریفان می رود.

برنامه دیدارهای باقیمانده تیم فوتبال بانوان ملوان بندر انزلی اعلام شد

برنامه دیدارهای باقی مانده تیم فوتبال بانوان ملوان بندر انزلی اعلام شد، در برنامه اعلام شده از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، بانوان ملوان درهفته چهارم سومین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان کشور جمعه 23 مهر سال جاری درخانه به مصاف تیم صدرجدولی شن سای ساوه می رود.

ملوان تا پایان هفته سوم با 9 امتیاز و تفاضل گل کمتر پس از شن سای ساوه در مکان دوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.