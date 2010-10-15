مسابقات کشوری بتن ناتروا در رشت آغاز شد

مسئول برگزاری این مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این بتن در مقایسه با بتن معمولی مقابل آب نفوذناپذیری و مقاومت بیشتری دارد، گفت: مسابقه بتن ناتروا با هدف انجام تحقیقات کاربردی برای تولید بتن غیرقابل نفوذ برگزار می شود.

غلامرضا مقدسی افزود: دراین مسابقه دو روزه 20 گروه چهار نفره ازدانشگاهها و شرکتهای تخصصی کشور در دو بخش تولید بتنهای چسباننده سیمانی و غیرسیمانی رقابت می کنند.

وی یادآور شد: در پایان این مسابقه شش گروه برتر انتخاب بتنهای تولیدی آنان در نخستین همایش بین المللی بتن ناتروا که بهمن امسال در رشت برگزار می شود، معرفی خواهد شد.