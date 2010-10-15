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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

مسابقات کشوری بتن ناتروا در رشت آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: نخستین مسابقه کشوری تولید بتن ناتروا (نفوذناپذیر) در رشت آغاز شد.

مسئول برگزاری این مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این بتن در مقایسه با بتن معمولی مقابل آب نفوذناپذیری و مقاومت بیشتری دارد، گفت: مسابقه بتن ناتروا با هدف انجام تحقیقات کاربردی برای تولید بتن غیرقابل نفوذ برگزار می شود.

غلامرضا مقدسی افزود: دراین مسابقه دو روزه 20 گروه چهار نفره ازدانشگاهها و شرکتهای تخصصی کشور در دو بخش تولید بتنهای چسباننده سیمانی و غیرسیمانی رقابت می کنند.

وی یادآور شد: در پایان این مسابقه شش گروه برتر انتخاب بتنهای تولیدی آنان در نخستین همایش بین المللی بتن ناتروا که بهمن امسال در رشت برگزار می شود، معرفی خواهد شد.

کد مطلب 1171026

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