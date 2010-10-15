به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی سی و ششمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا عصر پنجشنبه بین تیم‌های کره جنوبی و کره شمالی برگزار شد که این مسابقه با برتری 2 بر صفر کره شمالی به پایان رسید.

در این بازی که با قضاوت محمد عبدالرحمن از قطر در ورزشگاه زیبو برگزار شد، جونگ ایل کوان(1+45) و ری هیوک چول(78) گل‌های تیم کره شمالی را در این مسابقه به ثمر رساندند.

کره شمالی که برای دومین مرتبه در چهار سال اخیر به دیدار نهایی این مسابقات صعود کرده، یکشنبه هفته آینده در ورزشگاه شهر زیبو برابر استرالیا نایب قهرمان دوره گذشته و حریف تیم جوانان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم دیدار نهایی سی و ششمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال(جوانان آسیا) را از نزدیک تماشا می‌‍کند.

وی جمعه شب در میهمانی شام فدراسیون فوتبال چین شرکت می‌کند و شنبه هم در میزگردی با حضور خبرنگاران شرکت کرده و بعد پیش از ظهر برای ملاقات با شهردار شهر زیبو به ساختمان شهرداری می‌رود. بن همام بعد در شهر شیان از مدرسه فوتبال خردسالان بازدید می کند و بعد در مراسم شام مقامات رسمی فدراسیون فوتبال چین شرکت می کند.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا یکشنبه صبح در کمیته برگزاری مسابقات جوانان حاضر می‌شود و سپس به ورزشگاه زیبو می‌رود تا دیدار نهایی بازی‌های قهرمانی زیر 19 سال اسیا بین تیم‌های کره شمالی و استرالیا را از نزدیک تماشا کند.

تیم‌های کره شمالی، استرالیا، کره جنوبی و عربستان با حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا، جواز حضور در مسابقات جام جهانی زیر 20 سال را که سال 2011 در کلمبیا برگزار می شود بدست آوردند.