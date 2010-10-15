80 هزار تن گوشت قرمز و سفید در کشور ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سعادت الله عباسی درحاشیه نشست معاونان امور دام جهاد کشاورزی استانهای نیمه شمالی کشور در رشت، افزود: در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و با هــدف حمایت از مصرف کنندگان 50 هزار تن گوشت قرمز و 30 هزار تن گوشت مرغ در کشور ذخیره سازی شده است.

وی از خودکفایی در تولید مرغ و تخم مرغ خبر داد و اظهار داشت: سالانه یک میلیون و600 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود و از این لحاظ نیازی به واردات نیست.

معاون امور دام وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: با ظرفیت سازی که در کشور صورت گرفته است این امکان وجود دارد که مقدار تولید سالانه مرغ تا دو میلیون تن و تخم مرغ تا 900 هزارتن درسال افزایش یابد.