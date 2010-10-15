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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

80 هزار تن گوشت قرمز و سفید در کشور ذخیره سازی شد

80 هزار تن گوشت قرمز و سفید در کشور ذخیره سازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از ذخیره سازی 80 هزار تن گوشت قرمز و سفید در کشور طی سال جاری خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سعادت الله عباسی درحاشیه نشست معاونان امور دام جهاد کشاورزی استانهای نیمه شمالی کشور در رشت، افزود: در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و با هــدف حمایت از مصرف کنندگان 50 هزار تن گوشت قرمز و 30 هزار تن گوشت مرغ در کشور ذخیره سازی شده است.

وی از خودکفایی در تولید مرغ  و تخم مرغ خبر داد و اظهار داشت: سالانه یک میلیون و600 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود و از این لحاظ نیازی به واردات نیست.

معاون امور دام وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: با ظرفیت سازی که در کشور صورت گرفته است این امکان وجود دارد که مقدار تولید سالانه مرغ تا دو میلیون تن و تخم مرغ تا 900 هزارتن درسال افزایش یابد.

کد مطلب 1171028

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