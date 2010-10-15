درهای ورزشگاه به روی تماشاگران گشوده شد/ روال عادی بلیت فروشی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته یازدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 15 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

هواداران دو تیم طبق دیدارهای گذشته از اولین ساعات بامداد پشت درهای ورزشگاه آزادی منتظر گشوده شدن درها بودند و از ساعت 7 صبح وارد ورزشگاه شدند.

براساس مشاهدات خبرنگار مهر با گشوده شدن درهای ورزشگاه آزادی به روی تماشاگران، هوادارانی که از شهرهای مختلف خود را به مجموعه ورزشی آزادی رسانده بودند به عنوان اولین تماشاگران وارد ورزشگاه شدند.

بلیت فروشی این دیدار همانطور که از قبل اعلام شده بود در محل ورزشگاه آزادی آغاز شده است و تماشاگران بدون هیچ مشکلی با خرید بلیت های دو ، چهار و هشت هزار تومانی وارد ورزشگاه می شوند.