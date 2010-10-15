به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا پس از شکست 5 بر یک تیم استیل آذین برابر سایپا در خصوص وضعیت این تیم گفت: شرایط ما اصلاً‌خوب نیست. خوردن 10 گل در دو دیدار نشان دهنده وضعیت نامطلوب تیم است. اما امیدوارم با تلاش مدیریت، کادر فنی و بازیکنان از این بحران خارج شویم.

وی اضافه کرد: با توجه به تجربیاتی که در فوتبال دارم تیمی که دچار چنین نتایجی می‌شود بسیار سخت است که بتواند از این وضعیت خود را نجات دهد اما امیدوارم مشکلات تیم هرچه زودتر برطرف و استیل آذین به شرایط عادی باز گردد.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین ادامه داد: قرار نیست از این پایین تر برویم و قطعاً‌ از بازی بعدی تمام تلاشمان را انجام می دهیم تا از وضعیتی که در آن گرفتار شده‌ایم نجات یابیم. در این شرایط نمی‌توان بازیکن خاصی را مقصر ناکامی‌ها جلوه داد زیرا همه مقصر هستند. ما دچار بحرانی شده‌ایم که دلایل مختلفی دارد و مهمترین دلیل آن مصدومیت بازیکنان اصلی تیم است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که آیا درست است ستاره‌های فصل جاری استیل آذین فقط نام ستاره را یدک می‌کشند؟ اظهار داشت: ستاره قرار نیست برای یک تیم بازی کند زیرا اگر تیمی 11 ستاره هم داشته باشد اما آنها در قالب کار گروهی قرار نگیرند نمی‌توان به موفقیت آن امیدوار بود. ما امروز شرایط خوبی نداریم و همه چیز دست به دست هم داده است که ما اسیر بحران بزرگی شویم.

بازیکن پیشین تیم‌های هامبورگ و اینتراخت فرانکفورت در خصوص اینکه در حال حاضر چه کسی هدایت تیم را بر عهده دارد، تاکید کرد: بهتر است این سئوال را از مدیریت باشگاه بپرسید. من نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است. اما مدیریت بهتر می‌تواند در این خصوص پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه از بازی آینده می‌تواند تیم استیل آذین را در مسابقات همراهی کند، در پاسخ به این سئوال که آیا از غیبت در بازی ایران مقابل برزیل پشیمان نیست خاطرنشان کرد: نه. اصلاً پشیمان نیستم.

بازیکن پیشین تیم پرسپولیس در ادامه این گفتگو در مورد عملکرد تیم جوانان که هدایت آن بر عهده علی دوستی مربی پیشین اش بوده است اظهار داشت: از نتایج این تیم بسیار ناراحت شدم. قطعاً اگر آنها با قرعه بهتری روبرو می‌شدند و یا حتی مسابقات خود با یمن آغاز می‌کردند نتایج بهتری را کسب می‌کردند. ضمن اینکه فراموش نکنید کره جنوبی و استرالیا تیم‌های قدرتمندی هستند و حتی به جمع 4 تیم پایانی این جام راه پیدا کردند.

وی ادامه داد: این نتایج چیزی از ارزش‌های علی دوستی کم نمی‌کند و موفقیت‌هایش فراموش نشدنی است. او فوتبال پایه‌ ایران را احیا کرده و در دوره گذشته هم برای نخستین بار موفق شد تیم نوجوانان را قهرمان آسیا کند. آنها در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان هم عملکرد بسیار خوبی داشتند و در بازیهای تدارکاتی نیز اوکراین قهرمان اروپا را شکست داد. البته آنها اگر اندکی هم خوش شانس بودند در این جام نتایج بهتری را کسب می‌کردند

مهدوی کیا در پایان در مورد نتیجه تیم ایران برابر برزیل و پیروزی تیم ژاپن برابر آرژانتین در همان روز تاکید کرد: ژاپن از فوتبال آسیا فاصله گرفته و بازی کردن با تیم‌های بزرگ برای آنها عادی شده است. البته ما هم اگر در هر سال چند بازی با تیم های بزرگ جهان انجام دهیم مقابل آنها بهتر نتیجه می‌گیریم.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و سایپا در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار شد در نهایت با برتری 5 بر 1 تیم سایپا به پایان رسید.