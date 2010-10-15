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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

عنایت به مهر خبر داد:

محسن ترکی داور اول فهرست الیت ایران شد

محسن ترکی داور اول فهرست الیت ایران شد

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال از انتخاب محسن ترکی به عنوان داور نخست ایران در فهرست الیت خبر داد.

مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت انتخاب داور اول ایران و معرفی آن به AFC  گفت: محسن ترکی داور نخست ایران شد و نام او را به AFC اعلام کردیم.

" با توجه به اینکه مسعود مرادی در پایان سال 2010 میلادی بازنشسته می‌شود از چند ماه گذشته بحث انتخاب داور نخست ایران که جایگزین مرادی در فهرست الیت آسیا می‌شد، مطرح بود که در نهایت از بین سعید مظفری‌زاده و محسن ترکی، ترکی به عنوان داور نخست  ایران انتخاب شد.

رئیس کمیته داوران همچنین در خصوص اعتراض فدراسیون فوتبال کمیته داوران به نداشتن نماینده داوری در جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: البته خوشبختانه تعداد کمک داوران به دو نفر افزایش یافت و رضا سخندان جانشین ادیب صبحی از عراق شد که در تست بدنی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا مردود شد.

کد مطلب 1171038

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