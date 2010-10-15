جراحی تومورهای قاعده جمجمه با آندوسکپی بدون برش صورت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی خواجوی افزود: با روش آندوسکوپی و تصویربرداری همزمان به کم "ناویگیشن" می توان بدون نیاز به برش صورت و برداشتن استخوانها به محل تومورهای قاعده جمجمه دسترسی یافته با حفظ عناصر حیاتی، ضایعات و تومورهای منطقه قاعده جمجمه و دیگر مناطق غیرقابل دسترس را خارج کرد.

وی گفت: قاعده جمجمه یکی از غیرقابل دسترس ترین مناطق بدن انسان است و بدین جهت بیماریها و به ویژه تومورهای آن تا زمانی که به رشد قابل توجهی نرسد یا به عناصر حیاتی تجاوز نکند، برای بیمار و اطرافیان او قابل تشخیص نبوده که همین امر روند درمان را به تاخیر می اندازد.

خواجوی با اشاره به اینکه تشخیص به موقع این ضایعات به تخصص و آگاهی پزشک و امکانات و ابزار تشخیصی نیاز دارد، ‌گفت: امروزه با امکانات مختلف تشخیصی از جمله وسایل آندسکوپیک و تصویرنگاری پیشرفته پزشکان می توانند در مراحل ابتدایی به تشخیص صحیح برسند.

وی، سردردهای مداوم، ‌گرفتگی و خونریزی بینی، ‌اختلال حس بویایی و چشایی، اختلال در حرکت عصب چشم ، ‌احساس کجی در صورت، ‌دوبینی، ‌کاهش شنوایی، اختلال در حرکت دست و شانه ها را از علایم ایجاد تومورهای قاعده جمجمه برشمرد.

وی تصریح کرد: در گذشته تومورهای قاعده جمجمه از طریق ایجاد برش روی صورت بیمار خارج می شد اما به کمک ابزارهای تشخیصی مدرن، علاوه بر حفظ عناصر حیاتی مانند شریانهای اصلی خون رساننده به مغز، خروج تومورها بدون ایجاد ضایعه روی صورت با دقتی بیش از روشهای قبلی و با عوارض کمتر امکانپذیر است.

جواجوی از اینکه امروز در ایران اعمال جراحی قاعده جمجمه توسط متخصصان جراحی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن انجام می شود، ابراز خرسندی کرد و گفت: این قبیل جراحیها با همکاری سایر تخصصهای مجاور شامل جراحان مغز و اعصاب و جراحان چشم، همگام با سایر مراکز معتبر علمی و پیشرفته دنیا انجام گرفته و به دستیاران تخصصی آموزش داده می شود.

دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران از 10 تا 14 آبان ماه امسال در مرکز همایش های رازی تهران برپا می شود.