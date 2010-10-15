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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

مقاله‌نویسی در علوم انسانی-4/

فرد دال‌می‌یر: شاهد گذار به سوی آثار الکترونیکی هستیم

فرد دال‌می‌یر: شاهد گذار به سوی آثار الکترونیکی هستیم

استاد فلسفه دانشگاه نتردام امریکا با اشاره به اینکه کتاب‌نویسی و مقاله‌نویسی دو شیوه رایج نگارش در علوم انسانی هستند گفت: در حال حاضر شاهد تغییر و گذار از نگارش سنتی به آثار الکترونیکی هستیم.

دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شیوه نگارش رایج در حوزه علوم انسانی تصریح کرد: هم کتاب نویسی و هم مقاله نویسی قالبها و شیوه‌های اصلی نگارش در علوم انسانی هستند.

وی تصریح کرد: به نظر بنده کتاب نویسی هنوز هم در کنار مقاله نویسی شیوه رایج و مناسب برای بیان دیدگاه‌ها در علوم انسانی به شمار می‌رود.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" تأکید کرد: آنچه در حال حاضر تغییر کرده تغییر و گذار از شیوه کتاب نویسی به مقاله‌نویسی نیست بلکه تغییر به گونه‌ای دیگر رخ داده است.

وی افزود: این تغییر هم در کتاب نویسی و هم در مقاله نویسی رخ داده و بدین صورت است که در هر دوی این حوزه‌ها شاهد گذار و تغییر به قالبها و شکلهای الکترونیکی هستیم.

استاد فلسفه دانشگاه نتردام در مورد اینکه مقالات او تا چه حد با درسگفتارهایش منطبق است نیز گفت: بعضی از مقالات علمی و تخصصی و نوشته‌های کلاسی مبتنی بر درسگفتارها و سخنرانی‌های بنده هستند.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: برخی دیگر از مقالات علمی و تخصصی و یا نوشته‌های کلاسی بنده مبتنی بر سخنرانی‌هایم نیست و برای نوشتن اینگونه مقالات دقت و حوصله بیشتری خرج می‌دهم.

وی در پایان تصریح کرد: برای نوشتن مقالات تخصصی برای درج در نشریات تخصصی و کتاب نیاز به دقت زیاد است تا بتوان اثری مفید و مناسب خلق کرد.

کد مطلب 1171046

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