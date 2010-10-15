دکتر فرد دالمییر استاد فلسفه دانشگاه نتردام امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شیوه نگارش رایج در حوزه علوم انسانی تصریح کرد: هم کتاب نویسی و هم مقاله نویسی قالبها و شیوههای اصلی نگارش در علوم انسانی هستند.
وی تصریح کرد: به نظر بنده کتاب نویسی هنوز هم در کنار مقاله نویسی شیوه رایج و مناسب برای بیان دیدگاهها در علوم انسانی به شمار میرود.
مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" تأکید کرد: آنچه در حال حاضر تغییر کرده تغییر و گذار از شیوه کتاب نویسی به مقالهنویسی نیست بلکه تغییر به گونهای دیگر رخ داده است.
وی افزود: این تغییر هم در کتاب نویسی و هم در مقاله نویسی رخ داده و بدین صورت است که در هر دوی این حوزهها شاهد گذار و تغییر به قالبها و شکلهای الکترونیکی هستیم.
استاد فلسفه دانشگاه نتردام در مورد اینکه مقالات او تا چه حد با درسگفتارهایش منطبق است نیز گفت: بعضی از مقالات علمی و تخصصی و نوشتههای کلاسی مبتنی بر درسگفتارها و سخنرانیهای بنده هستند.
مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: برخی دیگر از مقالات علمی و تخصصی و یا نوشتههای کلاسی بنده مبتنی بر سخنرانیهایم نیست و برای نوشتن اینگونه مقالات دقت و حوصله بیشتری خرج میدهم.
وی در پایان تصریح کرد: برای نوشتن مقالات تخصصی برای درج در نشریات تخصصی و کتاب نیاز به دقت زیاد است تا بتوان اثری مفید و مناسب خلق کرد.
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