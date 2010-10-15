دور جدید مذاکرات با ایران در نوامبر برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "کاترین اشتون" که دیروز پنجشنبه در بروکسل سخن می گفت پیشنهاد داد که مذاکرات جدید با ایران در ماه آینده میلادی و در شهر وین برگزار شود.

وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در ادامه خواستار برقراری دیدارهای مستقیم با ایران در اواسط ماه نوامبر شد.

شینهوا در ادامه به نقل از دیپلماتهای حاضر در وین مدعی وجود نشانه های مثبت از سوی "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با اشتون شد.

پیشتر اشتون خواستار مذاکره با سعید جلیلی شده بود.

در همین رابطه در هفته گذشته نیز "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمادگی تهران برای مذاکره با گروه 1+5 در اواخر ماه جاری میلادی یا اوایل ماه آتی خبر داده بود.

آخرین دور از مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 در اکتبر سال گذشته میلادی برگزار شده بود.