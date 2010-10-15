به گزارش خبرگزاری مهر بهزاد اژدری، رئیس انجمن سفالگران در پنجمین روز نمایشگاه "مروری بر نهمین دوسالانه ملی سفال ایران" که همراه با همایش و کارگاه است، از ساعت 15 تا 16 امروز، 23 مهر در مورد "تئوری لعاب زرین فام" سخنرانی‌ و پس از آن از ساعت 16 تا 17 کارگاه زنده‌ای در مورد همین موضوع برپا می‌کند.

همچنین لیلا نادی‌زاده از ساعت 17 تا 18 در مورد کاشی موزائیک کارگاه برگزار می‌کند.نمایشگاه مروری بر نهمین دوسالانه ملی سفال معاصر ایران تا 27 مهر در موزه هنر امام علی (ع) به نشانی خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 35 ادامه دارد.

