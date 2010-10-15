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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

در پنجمین روز همایش سفال/

رئیس انجمن سفالگران "لعاب زرین فام" را بررسی می‌کند

رئیس انجمن سفالگران "لعاب زرین فام" را بررسی می‌کند

رئیس انجمن سفالگران در پنجمین روز همایش سفال ضمن سخنرانی در مورد "لعاب زرین فام" کارگاهی در همین زمینه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر بهزاد اژدری، رئیس انجمن سفالگران در پنجمین روز نمایشگاه "مروری بر نهمین دوسالانه ملی سفال ایران" که همراه با همایش و کارگاه است، از ساعت 15 تا 16 امروز، 23 مهر در مورد "تئوری لعاب زرین فام" سخنرانی‌ و پس از آن از ساعت 16 تا 17 کارگاه زنده‌ای در مورد همین موضوع برپا می‌کند.

همچنین لیلا نادی‌زاده از ساعت 17 تا 18 در مورد کاشی موزائیک کارگاه برگزار می‌کند.نمایشگاه مروری بر نهمین دوسالانه ملی سفال معاصر ایران تا 27 مهر در موزه هنر امام علی (ع) به نشانی خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 35 ادامه دارد.
 

کد مطلب 1171050

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