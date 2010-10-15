به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مسعود حسینی نسب جمعه شب در جشنی که با حضور نابینایان اصفهان و همزمان با روز جهانی نابینایان برگزار شد با بیان اینکه هفت دهم جامعه معلولین استان اصفهان را نابینایان تشکیل می دهند، اظهار داشت: در حال حاضر 33 هزار معلول نابینا و کم بینا در استان زندگی می‌کنند و توانایی زیادی برای انجام مشاغل مختلف دارند.

وی افزود: نابینایان به دلیل اینکه ارتباط دیداری ندارند از حواس پنج گانه بیشتر بهره می‌برند و بنابراین توجه به ارتقا مسائل علمی و فکری نابینایان بیشتر از گروه‌های دیگر معلولان رشد داشته است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان اضافه کرد: هم اکنون از هزار و 20 دانشجویی که در سازمان بهزیستی پرونده دارند 290 نفر آن‌ها نابینا هستند و حدود 28 درصد آن‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و انسجام نابینایان به مراتب بیشتر از معلولان دیگر است، خاطر نشان کرد: باید در آینده امکانات فرهنگی بیشتری به جامعه معلولان و نابینایان اختصاص پیدا کند تا زمینه بروز استعدادها و توانمندی‌های آنان فراهم شود.

حسینی نسب تصریح کرد: اشتغال یکی دیگر از مشکلات اساسی نابینایان است که نیازمند توجه جدی مسئولان است و با رفع این مشکل زمینه ازدواج نابینایان نیز فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: البته در سال 1388 اقداماتی در زمینه اشتغالزایی معلولان صورت گرفته و تا دو ماه آینده دو کارگاه برای نابینایان فعال می‌شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر مراکز توانبخشی غیر دولتی برای ارائه خدمات اموزشی به کودکان معلول زیر شش سال در اصفهان تشکیل شده است، گفت: این مراکز همه تلاش خود را برای خدمت رسانی به کودکان نابینا و کم بینا و خانواده‌های آنان به کار می‌گیرند و با تمهیداتی که مسئولان در سازمان بهزیستی استان در زمینه ارائه خدمات توانبخشی به معلولین در نظر گرفته‌اند، وسایل کمک آموزشی متعددی برای آن‌ها فراهم شده است.