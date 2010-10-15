کارخانجات پنبه دشت گرگان ؛ انباری برای غلات!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سطح زیر کشت پنبه استان از 160 هزار هکتار در قبل از انقلاب به کمتر از 10 هزار هکتار در حال حاضر کاهش یافته است.

تداوم روند نزولی سطح و تولیدات پنبه گلستان که روزگانی به دشت طلای سفید معروف بود، باعث شد این طلای سفید از عیار بیفتد و کارخانجات فعال در استان به روزمرگی افتاده اند.

برای رفع مشکلات پنبه گلستان، سال گذشته کارگروه کشاورزی به ریاست معاون اول ریاست جمهوری در استان تشکیل شد و با گذشت بیش از هفت ماه از این کارگروه، به نظر می رسد، تصمیمات برای عیاربخشی طلای سفید در گلستان تاکنون مثمر ثمر نبوده است.

از سوی دیگر استاندار گلستان به عنوان مسئول تنظیم بازار پنبه کشور معرفی شد و انتظار می رود با فعالیت جواد قناعت در این سمت، شاهد رفع مشکلات دیرینه فراروی تولید پنبه در استان و کشور باشیم.

مدیرعامل یک کارخانه پنبه در گلستان گفت: گلستان قطب پنبه کشور به شمار می آید اما اکنون وضعیت تولیدات این محصول در استان مناسب نیست.

آخوند زاده افزود: کاهش محصولات پنبه در استان موجب شد تا کارخانجات پنبه در استان نیز با مشکلات عدیده ای روبرو باشند و با 15 تا 20 درصد ظرفیت واقعی به تولید بپردازند.

مکانیزاسیون پنبه ضرورتی اجتناب ناپذیر





وی مکانیزاسیون پنبه را امری ضرروی دانست و گفت: فرایند کاشت، داشت و برداشت پنبه در استان بصورت سنتی و دستی انجام می شود و این امر موجب بالا رفتن هزینه ها شده است.

وی خاطرنشان کرد: سال 53 صادرات پنبه استان بیش از 120 میلیون دلار بود و 45 درصد صادرات محصولات کشاورزی استان را پنبه تشکیل می داد.

به گفته آخوند زاده، این میزان صادرات درحالیست که در سال گذشته بیش از 100 هزار تن پنبه به کشور وارد شد در حالیکه لازم است برای صادرات این محصول، برنامه ریزی کرد.

وی به دلایل افت محصول پنبه در استان اشاره کرد و افزود: عدم یکپارچه سازی زمین از جمله مشکلات است که موجب شده هزینه های تولید این محصول افزایش یابد.

این کارخانه دار عنوان کرد: بذرهایی که در سالهای قبل ارائه شد، دارای راندمان پائین بود و قیمت تولیدات پنبه نیز پائین است.

وی افزود: پنبه محصولی است که زمان زیادی وقت کشاورز را می گیرد از اینرو کشاورز به دنبال تولید محصولاتی است که در زمان کوتاهی به بار بنشیند.



کارخانجات پنبه انبار غلات شدند





آخوند زاده با بیان اینکه این کارخانه با 15 تا 20 درصد ظرفیت واقعی کار می کند، یادآور شد: اکنون انبار پنبه برخی کارخانجات به انبار غلات مبدل شد تا کارخانه داران، برخی هزینه ها را تامین کنند.

وی گفت: نیمی از تولیدات پنبه کشور در گلستان تولید می شود و این محصول دارای ارزش بالایی است و در زمینه های مختلف از جمله تولید، الیاف، نخ و پارچه کاربرد دارد.



60 درصد پنبه کشور در گلستان تولید می شود





رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور در گلستان گفت: 60 درصد تولیدات پنبه کشور در گلستان تولید می شود و این محصول استراتژیک در سالجاری روند نزولی یافته است.

جعفری مفید آبادی افزود: پنبه محصولی است که تمام سال وقت کشاورزان را می گیرد و سود زیادی نصیب کشاورزان نمی شود و کشاورز به دنبال محصولاتی است که دوره زمانی کمتر و سود بیشتری داشته است.

وی اظهار داشت: صادرات محصول پنبه در سالهای اول اقلاب حدود 80 هزار تن به میزان 110 میلیون دلار بود و 53 هزار کارگر استان و غیربومی در این رشته شاغل بودند.

وی عنوان کرد: در آن سالها 37 کارخانه پنبه پاک کنی در استان وجود داشت و چهار کارخانه روغن کشی فعال بود که اکنون این تعداد به کمتر از انگشتان یک دست کاهش یافته است.

رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور یادآور شد: سطح زیر کشت پنبه کشور از 160 هزار هکتار در 30 سال قبل به حدود 9 هزار هکتار رسیده است و تعداد کارخانجات نیز به 10 کارخانه رسیده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر کشت پنبه به کشت دوم تبدیل شده و کشاورزان تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارند و رفتن به کشت دوم، برای پتانسیل علمی کشور مشکل ایجاد می کند.

مفیدآبادی افزود: در مجموع میزان تولیدات پنبه استان در حال حاضر حدود 90 درصد کاهش یافته است.

عدم یکپارچه سازی اراضی، بالا بودن هزینه های تولید، راندمان پائین ارقام، آزاد بودن واردات پنبه، قیمت پائین این محصول،