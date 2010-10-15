به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه پنجشنبه در جمع مدیران استان قم سفر رئیس جمهور به لبنان را سفری تاریخی همراه با دستاوردهای عظیم دانست و اظهار داشت: صحنههایی که در استقبال از رئیس جمهور در لبنان مشاهده کردیم اشک شوق بر چشمان هر بینندهای میآورد و احساس عزت و غرور به هر مسلمان و ایرانی دست میدهد.
وی اضافه کرد: آنچه که دیروز و امروز در لبنان رخ داده است نمونهای از جایگاه واقعی نظام است و اقتدار سیاسی نظام به رخ دنیا کشیده شد.
استاندار قم با اشاره به تلاش صهیونیستها برای جلوگیری از سفر احمدینژاد به لبنان اظهار داشت: آمریکاییها و صهیونیستها به بهانههای مختلف با برخی از نفوذهایی که در لبنان دارند تلاش کردند این سفر انجام نشود و یا ناموفق باشد اما خود آنها اعتراف کردند که مردم لبنان از نماینده ایران استقبال باشکوهی کردند.
صهیونیستها از حضور احمدینژاد در جمع مردم لبنان شگفتزده شدند
موسیپور با بیان اینکه با این سفر اقتدار امنیتی نظام به رخ دنیا کشیده شد، تصریح کرد: در کشوری که اگر رهبران غربی بخواهند به آنجا بروند با پوششهای امنیتی چند لایه و دستگاههای مدرن جرئت نمیکنند در میان مردم بروند، در این سفر نیز تصور میکردند که احمدینژاد در بین مردم حضور پیدا نمیکند اما نماینده ملت ایران با اطمینان و شجاعت در میان مردم حاضر شد و آنها شگفتزده شدند.
استاندار قم ادامه داد: اقتدار اطلاعرسانی و رسانهای هم در این عرصه نشان داده شد. در این گونه صحنهها غولهای رسانهای سعی میکنند تحت پوشش قرار ندهند اما نتوانستند عظمت استقبال از احمدینژاد را پخش نکنند.
وی با بیان اینکه این سفر عمق محبت و دوستی مردم منطقه نسبت به انقلاب اسلامی را نشان داد که عمق پایههای نظام در کجاها محکم است، اظهار داشت: این سفر نشان داد که وحشت آمریکا از چیست. آنها از بمب اتم نمیترسند بلکه از حمایتهای همه محرومان و مستضعفین جهان میترسند. آنها خیلی تلاش کردند که این سفر را تحت الشعاع قرار دهند تا آثار آن جلوه نکند ولی به لطف خداوند این سفر آثار و برکات زیادی داشته است و این روزهای دهه کرامت با این سفر ماندنیتر شد.
در برخورد با مخلان بازار مسامحه نمیکنیم
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: تا پایان ماه مبالغ مورد نظر این طرح به حساب مردم واریز خواهد شد و تا پیش از اصلاح قیمتها امکان برداشت این مبالغ وجود ندارد.
وی اضافه کرد: مسئولان باید به مردم اطمینان بدهند که اتفاق ویژه و خاصی قرار نیست رخ دهد و همه پیش بینیها و تمهیدات انجام شده است.
موسیپور با اشاره به تشکیل جلسات مکرر توسط کمیته تنظیم بازار گفت: در این جلسات مباحث مربوط به بازار رصد میشود و نباید عدهای افراد سودجو به این بهانه اخلال کنند و مسئولان این کمیته به هیچ وجه نباید در برخورد با این افراد مسامحه کنند.
لزوم تأمین نیازمندیهای دستگاهها از صنایع استان
استاندار قم بر لزوم تأمین نیازمندیهای دستگاههای اجرایی از کارخانجات و صنایع استان تأکید کرد و اظهار داشت: برخی دستگاهها در حالی که تولیدات مناسب و با کیفیت و قیمت مناسبی در استان تولید میشود، محصولات مورد نیاز خود را از سایر استانها تأمین میکنند که این قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: مسئولان دستگاههای استانی مسئول پروژههای ملی هم هستند. این طور نباشد که وقتی از مدیر دستگاهی سئوال میشود چه پروژههایی دارید، فقط پروژههایی که اعتبار استانی دارند را اعلام کنند.
موسیپور گفت: مدیران دستگاهها، مسئولیت گزارشگیری و پیگیری روند اجرای پروژههای ملی را هم برعهده دارند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم استقبال مردم لبنان از رئیس جمهوری را نشان دهنده عمق پایههای نظام دانست و گفت: این سفر اقتدار امنیتی نظام را به رخ دنیا کشید.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه پنجشنبه در جمع مدیران استان قم سفر رئیس جمهور به لبنان را سفری تاریخی همراه با دستاوردهای عظیم دانست و اظهار داشت: صحنههایی که در استقبال از رئیس جمهور در لبنان مشاهده کردیم اشک شوق بر چشمان هر بینندهای میآورد و احساس عزت و غرور به هر مسلمان و ایرانی دست میدهد.
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