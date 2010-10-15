جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر درباره نارضایتی مردم در دریافت خسارتهای بیمه شخص ثالث از شرکتهای بیمه گفت: رسیدگی به شکایتهای مطرح شده در این زمینه در دستور کار شورایعالی بیمه و بیمه مرکزی قرار دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از تدوین شرایط عمومی بیمه شخص ثالث و ابلاغ آن به زودی خبرداد و تصریح کرد: با اعلام این چارچوبها و آگاهی یافتن مردم از حقوق خود، شرکتهای بیمه ملزم به رعایت دقیق حقوق مردم می شوند.

وی با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی بر کار شرکتهای بیمه نظارتهای مستمری دارد تا سرویسهای بهتری به مردم ارائه کنند‏، اظهارامیدواری کرد که فروش بیمه شخص ثالث حرفه ای تر شود که برای انجام این کار نیاز به افراد متخصص و آموزش دیده وجود دارد.

فرشباف ماهریان قانون بیمه شخص ثالث در ایران را از مترقی ترین قوانین بیمه شخص ثالث در تمام دنیا ذکر کرد و افزود: این قانون مشکلی ندارد، بلکه در اجرای آن با مسائلی روبرو هستیم که برای رفع آنها پیگیری هایی در دست انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد واگذاری سهام شرکتهای بیمه گفت: بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام ۳ شرکت بیمه دولتی باید واگذاری می شد که این کار صورت گرفته است.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه افزود: به دلیل اینکه انتظارات در آینده از شرکتهای بیمه بالا خواهد رفت، بنابراین انتظار از سودآوری آنها نیز بالا است، به همین دلیل سهام بیمه دانا با رقمی غیرمتعارف در بازار سرمایه به فروش رسید.

وی با اشاره به اینکه خریداران سهام شرکتهای بیمه در بورس خریداران جزء بودند و سهام آنها به صورت بلوکی واگذار نشده است‏، اظهارداشت: همین امر و استقبالی که از خرید سهام این شرکتها صورت گرفت نشان دهنده پویایی صنعت بیمه کشور است.

مرحله چهارم آزادسازی تعرفه ها

فرشباف ماهریان از اجرای مرحله چهارم آزادسازی نرخها و اصلاح نظام تعرفه ای صنعت بیمه کشور در ۶ ماهه دوم امسال خبرداد و افزود: اجرای این برنامه در دستور کار شورایعالی بیمه قرار دارد تا اصلاح تعرفه برخی از رشته های بیمه ای در این راستا انجام شود.

وی آزادسازی تعرفه ها و اصلاح آئین نامه بیمه های زندگی را دو کار کلیدی و اساسی در صنعت بیمه کشور که تا پایان امسال انجام خواهد شد‏، اعلام کرد و افزود: هر دو آئین نامه در دستور کار شورایعالی بیمه است.