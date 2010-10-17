رشد و توسعه علمی ایران شگفت انگیز است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فضا نورد روسی شب گذشته طی نشستی که با تعدادی از اعضای هیئت علمی داشت، در خصوص بیان دیدگاه خود به عنوان یک مهندس متخصص در خصوص پیشرفتهای فضایی ایران اظهارداشت: پیشرفتهای اخیر ایران در زمینه فضایی نظیر پرتاب ماهواره و یا ساخت موشکهای ماهواره بر بسیار حیرت انگیز است و از آن مهمتر اینکه ایران این تکنولوژی را خود به تنهایی کسب کرده است.

" بالاندین " دانشجویان ایرانی را به مسائل هوا فضا بسیار علاقمند توصیف کرد و یادآورشد: این علاقمندی اگر درست هدایت شود می تواند پیشرفتهای قابل ملاحظه ای را برای ایران پدید آورد.

" الکساندر بالاندین " در سال 1953 در مسکو متولد و پس از اتمام تحصیلات خود در رشته فوق لیسانس مهندسی مکانیک در سازمان فضایی روسیه مشغول به فعالیت شد.

وی به همراه دیگر فضانورد روسی " آناتولی سالاویف " در سال 1991 با فضاپیمای " سایوز تی.ام - 9 " به فضا پرتاب شدند و سفینه آنها حدود دو روز بعد به ایستگاه فضایی " میر" پیوست.

آنها ایستگاه فضایی را از گروه قبلی تحویل گرفته و حدود شش ماه در میر به سر بردند، در این سفر که 179 روز طول کشید، کیهان نوردان به پژوهش های صنعتی پرداختند.

" سالاویف " و " بالاندین " در روزهای 16 و 26 ژوئیه، دو راه پیمایی به مدت هفت و 3.5 ساعت انجام داده که طی آنها به رفع برخی اشکالهای فنی مجتمع پرداختند، آنان پس از اتصال سایوز تی ام -10 مجتمع مداری را به ماناکف و استرکالف تحویل دادند و در 9 اوت به زمین بازگشتند.