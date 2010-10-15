برداشتن قدم اول برای حضور عمادرضا در پرسپولیس/ ماموریت عماد در مصر

به گزارش خبرنگار مهر، عماد محمدرضا که سابقه چهار فصل بازی در تیم فوتبال سپاهان اصفهان را دارد، پیش از آغاز دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از جمع زردپوشان اصفهانی جدا شد و به تیم الزمالک مصر پیوست.

عمادرضا که یکی از بهترین بازیکنان خارجی سالهای اخیر فوتبال ایران بوده است، در فصل جاری لیگ مصر نتوانسته عملکرد خوبی در تیم الزمالک داشته باشد و از 14 گلی که این تیم به ثمر رسانده، سهمی نداشته است. این بازیکن در فصل 11 - 2010 فوتبال مصر فقط 2 بازی برای تیم الزمالک انجام داده است.

شرایط نه چندان خوب در تیم الزمالک باعث شده تا عمادرضا 28 ساله به پیشنهادهایی که از لیگ ایران داشت، بصورت جدی فکر کند و تصمیم به بازگشت به فوتبال کشورمان بگیرد.

این مهاجم ملی پوش فوتبال عراق روز چهارشنبه به ایران آمد و روز پنجشنبه و در آستانه شهرآورد تهران با حبیب کاشانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس ملاقات کرد. ملاقات او و مدیربرنامه‌اش با سرپرست باشگاه پرسپولیس نزدیک به 2 ساعت به طول انجامید و طی آن طرفین در خصوص چگونگی عماد در این تیم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست عمادرضا آمادگی خود را برای حضور در تیم پرسپولیس اعلام کرد و مقرر شد این بازیکن پس از بازگشت به کشور مصر، شرایط جدایی‌اش از باشگاه الزمالک این کشور را بررسی کند و در صورت مهیا شدن شرایط حضورش در ایران، به عضویت تیم دایی درآید.

براساس اعلام رسمی سایت باشگاه پرسپولیس عمادرضا در صورت عقد قرارداد با این باشگاه تهرانی نمی تواند تا آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر برای این تیم بازی کند.

عمادرضا طی چهار فصل حضور در فوتبال ایران 104 بازی برای تیم فوتبال سپاهان اصفهان انجامد و موفق شد 57 گل برای این تیم به ثمر برساند.