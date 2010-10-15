سفر متکی به بروکسل برای شرکت در نشست "دوستان پاکستان"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات ومطبوعات وزارت خارجه، منوچهر متکی در نشست بروکسل که با هدف بررسی آخرین وضعیت بازسازی سیل اخیر در پاکستان و نقش جامعه بین المللی برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

براساس این گزارش دراین نشست 26 کشور و نهاد بین المللی در سطح وزرای خارجه ویا نمایندگان ویژه مشارکت خواهند داشت.

گروه موسوم به دوستان پاکستان متشکل ازایران ،استرالیا ،آمریکا، انگلستان، کانادا، بلژیک ،مصر ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ، نروژ، عربستان ،اسپانیا،چین ،کره جنوبی ،ژاپن ،سوئد،هلند ،ترکیه ،امارات متحده عربی ،بانک جهانی ،بانک توسعه آسیا وبانک توسعه اسلامی می باشند.