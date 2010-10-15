ملاعمر نقشی در آینده سیاسی افغانستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد : آمریکا این عقیده را دارد که ملاعمر مسئول حملات 11 سپتامبر است. او در گذشته فرصتهای زیادی داشت و حتی پس از حملات 11 سپتامبر نیز می توانست خود را از "بن لادن" رهبر القاعده جدا کند، اما ملاعمر از هیچ یک از این فرصتها استفاده نکرد.

این سخنان کراولی در واکنش به آغاز فعالیت شورای عالی صلح افغانستان به ریاست گلبدین حکمتیار، رئیس جمهور سابق افغانستان مطرح شد.

بر اساس این گزارش، شرط صلح با نیروهای طالبان توافق آنها برای کاهش سطح خشونتها، قطع روابط با القاعده و احترام به قوانین افغانستان است.

کراولی با اشاره به این سه شرط گفت : مشخص است که ملاعمر هیچ یک از این سه شرط را نخواهد پذیرفت و ما در این مورد که ورود ملاعمر به مذاکرات بتواند رسیدن به صلح در افغانستان را تسریع ببخشد تردید بسیاری داریم.

شینهوا در ادامه می نویسد : هر چند فعالیت شورای عالی صلح افغانستان آغاز شده، اما بعید است که بدون موافقت ملاعمر مذاکرات دولت افغانستان با طالبان راه به جایی ببرد.