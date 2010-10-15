مجلس در تدوین برنامه پنجم مشکلات نابینایان را در نظر گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، نیره اخوان جمعه شب در جشنی که با حضور نابینایان اصفهان و همزمان با روز جهانی نابینایان برگزار شد افزود: پس از بازگشایی مجلس در هفته آینده برنامه بودجه سال 1390 در دستور کار قرار خواهد گرفت که درصدد هستیم پیشنهاداتی که در خصوص با جامعه معلولان در کمیسیون تلفیق رای نیاورده را در صحن علنی مجلس مجددا مطرح کنیم تا به رای گذاشته شود.

وی ادامه داد: خداوند اگر دری از درهای رحمت خود را بر اساس حکمتش ببندد درهای دیگری را از سر لطف به روی بندگان باز می کند.



اخوان خاطر نشان کرد: ملاک برتری افراد نزد خداوند تقوا، پرهیزگاری و رعایت حقوق مردم است و نه سلامت جسمی و افراد سالمی هستند که قدر نعمت سلامتی خود را نمی‌دانند اما نابینایان به واسطه بهره گیری از حواس پنجگانه خود به نحو شایسته از نعمت‌های خداوندی استفاده می‌کنند.

